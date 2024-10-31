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娛樂 音樂

颱風天真心話！琳誼失言遭炎上 親自向阿信道歉了

〔記者陳慧玲／台北報導〕琳誼曾以電視劇《俗女養成記2》的插曲《蚵仔麵線》贏得金鐘獎，事後加入「BOOM！怪物星人」也非常受到五月天主唱阿信提攜照顧，多次在五月天演唱會上唱開場，不過前陣子她在網路回答網友提問時卻失言慘遭炎上，今（31日）颱風天大家停班停課在家，琳誼也說出真心話，特別向阿信等幫助過她的人道歉。

琳誼（右）失言引起網友批評，她親自向「怪物星人」夥伴道歉。（相信音樂提供）琳誼（右）失言引起網友批評，她親自向「怪物星人」夥伴道歉。（相信音樂提供）

事發主因是，某次網友提問琳誼如何看待加入「怪物星人」這個團？她回答：「只能說有好、有壞，目前覺得壞大於好」。另外琳誼也直言，目前在團裡沒有找到適合自己的定位，覺得和她想做的音樂有點落差，還在磨合中。

也許琳誼當下說的都是真實心理感受，不過對於許多支持阿信的粉絲來說卻覺得很刺耳，畢竟阿信一路相挺「怪物星人」，還助陣他們MV演出，因此琳誼慘遭炎上，網友批她忘恩負義，辜負阿信的提攜。

琳誼今在社群發文道歉，談到：「正視自己，就最近的不當表達跟大家道歉。很抱歉上個禮拜，因個人最近發生一些事，以致沒有經過思考，在社群做了一些不恰當的表達，這幾天冷靜回想，還是想正視問題，鄭重跟大家道歉。」

另外琳誼說：「我要跟成團以來為我們忙前忙後、不眠不休，全心付出的全體工作人員道歉，特別是阿信老師。」同時也致歉「怪物星人」的夥伴和多位工作人員。

琳誼說：「想跟大家說聲對不起。沈浸在自我情緒裡做了不當表達，傷害和讓最愛護我的團隊夥伴們受到誤解，還讓小魏、小V、溫妮受到牽連影響，真的非常抱歉。」

最後琳誼也自省：「在接下來的日子，我會好好思考，站在多角度檢視自己，盡力成為一個更成熟穩定的人，不辜負身邊所有人的付出和期待。讓大家失望了，再次抱歉。」

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