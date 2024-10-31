星二代討厭父母影子？鹿希派吐心聲：遲早要習慣

《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」第二季，首集邀來星二代。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」明（1日）推出第二季，由主持人帶領班底隊楊昇達、FEniX陳峻廷、李懿、阿樂與來賓進行遊戲對抗。第二季首集製作單位力邀實力堅強星二代出戰，包含吳宗憲兒子鹿希派、安迪女兒林吟蔚、王中平兒子韓靖、林隆璇兒子林亭翰以及古裝男神焦恩俊女兒焦曼婷。

五位星二代有備而來，重現爸爸在演藝圈的代表作品，不論是經典歌曲、還是戲劇台詞，主持人黃偉晉好奇發問:「星二代是否會討厭爸爸留在身上的影子？」鹿希派坦言：「遲早要去習慣！」；林亭翰帶來〈你那麼愛她〉歌曲表演，這是父親林隆璇和李聖傑合唱的經典作品，但林亭翰開唱前竟透露：「我真的很討厭這首歌！」他事後解釋，因為只要與父親合唱幾次，他就要當「李聖傑」幾次，「對唱時我們會互相迴避彼此的目光，他看我的時候，我絕對不會看他。」

請繼續往下閱讀...

鹿希派人表示遲早要習慣吳宗憲在他身上留下的影子。（八大電視提供）

節目中也祭出經典遊戲「鯉魚躍龍門」，主持人黃偉晉獲封「鯉魚王」，賴晏駒則因動作標準，而被讚喻是「教科書版」，就連對手鹿希派都忍不住直呼：「太優美！」。而星二代隊頻頻失利，重挫隊長鹿希派信心，「事實證明我們真的有待加強。」也安慰隊友說：「很開心『挑戰娛樂城』第二季找我們星二代來開場！」

楊昇達直呼結婚後變得容易暈船。（八大電視提供）

對於「挑戰娛樂城」第二季班底大換血，主持人賴晏駒笑說：「這季換掉了表現比較參差不齊的。」更爆料第一季中某些男性成員剋星是漂亮女生，只要遇上漂亮女生，戰力會歸零，楊昇達也打預防針逗趣說：「現在結婚之後，超容易暈船，見一個愛一個。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法