陳惟柏虧李正皓躲1.5小時 躲不過王義川

王義川（右）昨晚在《新台派上線》猛虧主持人李正皓戀情。

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯爆出和同台《新台派上線》主持人李正皓燃愛苗戀愛ING，她被拍到多日以女主人之姿熟門熟入進出李正皓住家，2人好友、民進黨政策會執行長王義川30日上《新台派上線》，當著節目錄影現場公開揶揄李正皓，讓「男主角」哭笑不得。

節目上，王義川（右）透露被朋友酸「你出事了」，急忙澄清不是他，引來李正皓要王義川別再說了。

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節目上，剛好聊到跟拍馬郁雯進出李正皓住家的媒體，王義川故意說：「這媒體算那種爆料都滿精準的，只是一直沒拍到照片。」接著又自虧該媒體還把他和三立新聞台主持人王偊菁塗黑，內心有諸多不滿。

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王義川公開虧酸，只見李正皓在一旁想哭又想笑，逼得王義川繼續加碼爆料：「害我們一堆朋友傳來說，你出事了……我說不是我，是李正皓，我跟王偊菁是黑黑的….」引來其他來賓捧腹大笑。

7月李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，外界研判李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，當時應該就互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

最後李正皓更被來賓、前立委陳惟柏狂虧：「李正皓躲了1個半小時，還是躲不過王義川。」王義川馬上接著說：「還沒有兩個人在一起的照片。」要跟拍媒體加油。

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