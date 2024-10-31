義製片變台灣之光撂中文開講！「中山73」推兩部全新紀錄片

義製片變台灣之光「中山73」陳璽文撂中文開講。（中山73提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台中市唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」，11月份「首輪藝術電影」將推出兩部全新紀錄片。首先登場的是日本女導演山崎艾瑪的最新作品《日本人的養成》，還有聚焦「維梅爾大展」的《靠近維梅爾》。

導演山崎艾瑪在《日本人的養成》以150天時間、捕捉東京塚戶小學一及六年級學生的童年魔力，觀察他們是如何學習、具備成為日本社會一份子應有的特質，題材輕鬆可愛，榮獲日本當代電影節觀眾票選獎。

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勇奪觀眾票選獎《日本人的養成》獲讚「今年大亮點」。（中山73提供）

《靠近維梅爾》展示了有史以來最具規模的「維梅爾大展」，是如何傾力集結來自7個國家、14家博物館，包括《戴珍珠耳環的少女》等28件荷蘭黃金時代大師維梅爾稀世名畫首度聚展阿姆斯特丹的驚險歷程，電影勇奪荷蘭塞普蒂米烏斯獎最佳紀錄片大獎。

此外，台中市影視發展基金會將邀請榮獲本屆金馬獎最佳影片等6項大獎提名的電影《默視錄》國際製片陳璽文於11月3日（日）下午4點赴「中山73」舉行電影講座「國際電影在台灣」。

「中山73」11月「嚴選單元」大推紀錄電影《靠近維梅爾》。（中山73提供）

「國際藝術片推手」陳璽文是知名義大利、台灣籍製片，畢業於義大利國家電影學院，是法國東方學院及台灣藝術大學雙碩士，他在台從事電影製作10多年，知名作品包括勇奪台北電影獎百萬首獎的紀錄片《神人之家》等。

陳璽文最新作品則是榮獲本屆金馬獎最佳影片等6項大獎提名的《默視錄》，集結金馬影帝李康生、巫建和、陳雪甄和林幻夢露等人主演，之前獲選2024年威尼斯影展金獅獎競賽片，李康生也因此片入圍本屆金馬獎最佳男配角提名。陳璽文將以流暢中文暢談自己將台灣電影與國際接軌的寶貴經驗，歡迎觀眾踴躍報名參加。

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