與美跟播！口碑間諜驚悚劇《特種部隊：母獅》第二季強勢回歸

柔伊莎達娜在《特種部隊：母獅》第二季再次詮釋強悍的CIA特工「喬」。（CATCHPLAY+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由曾獲奧斯卡提名的《黃石公園》鬼才主創泰勒謝里丹打造的口碑間諜驚悚劇《特種部隊：母獅》第二季強勢回歸，劇情延續第一季，圍繞著一群執行秘密任務的CIA特工，暗殺恐怖分子是他們的終極目標。

摩根費里曼（中）在《特種部隊：母獅》第二季戲份更吃重。（CATCHPLAY+提供）

《阿凡達》、《星際異攻隊》女星柔伊莎達娜再次詮釋強悍的CIA特工「喬」，預告中她對新加入團隊的特工嚴厲質問「你愛你的國家嗎？國家要你付出更多。」飾演高階主管凱特琳米德的奧斯卡及艾美獎得主妮可基嫚則警告「根本沒有所謂的道德戰爭，只有生存和投降。」

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影后妮可基嫚在《特種部隊：母獅》飾演高階主管。（CATCHPLAY+提供）

而擔任美國國務卿一角、戲份也更吃重的奧斯卡得主摩根費里曼則發問「要是你們寡不敵眾，情況會如何發展？」短短60秒的預告就充滿精彩的戲劇張力，第二季絕對帶給觀眾更緊張刺激的反恐行動和更高強度的動作打鬥場面，《特種部隊：母獅》已於昨（10月30日）起與美跟播上架，只有在CATCHPLAY+影音平台才看得到。

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