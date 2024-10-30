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娛樂 最新消息

敖犬42歲生日當人夫！與小10歲女友發發登記結婚

〔記者林欣穎／台北報導〕敖犬今年10月跟小10歲的經紀人女友發發求婚成功，今（30）日適逢敖犬42歲生日，小倆口傳出喜訊，已於今日正式登記結婚，兩人穿著雪白套裝、戴著白框墨鏡看起來甜蜜又可愛。

敖犬與發發登記結婚。（發發提供）敖犬與發發登記結婚。（發發提供）

敖犬與發發交往2年多，從情侶變成工作夥伴相互扶持，敖犬甜蜜表示能娶到發發是人生最大福氣，發發則幸福回應老公的告白：「我嫁出去了！我是最幸福的人。」

發發提到當時彼此都沒有哭、開心到不行，「雖然雙方父母都沒有到，但他們都很祝福我們，沒有催生，很尊重我們的安排」而現場敖犬則找來過去舞團「黑角」的好友擔任證婚人，發發則是找好姊妹見證，而敖犬在《全明星運動會4》的隊友林志宇、彭尊也有到現場同樂。

敖犬與發發登記結婚。（發發提供）敖犬與發發登記結婚。（發發提供）

至於婚禮及生子規劃，發發表示：「應該會等台中房子好了，再來安排，希望可以在明年年中入住新房子。生孩子部分我們都覺得有也很好，但是一切隨緣。」如今再度傳出喜訊，小倆口已在10月30日正式於信義區戶政事務所登記結婚，正巧今日是敖犬的42歲生日，對此，新手人妻發發開心說：「我就是他最棒的生日禮物。」敖犬也成為昔日團體「Lollipop棒棒堂」的第4位人夫，整團僅剩王子、小杰還沒完成人生大事。

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