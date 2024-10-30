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娛樂 音樂

最美女女組合加新血！晨悠組「女版F4」新成員曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕美聲組合晨悠CHENYO將在1110於三創舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會，她們反覆推敲、刪了又加、加了又刪後終於排出濃縮10年音樂歷程的曲目，不過有些歌曲已好一陣子沒有演唱，所以在開始練唱之後，忽然發現歌詞都忘光光了，於是「背歌詞」竟成為她們的最大難題，惟晨說：「我們現在就是靠一次又一次的練唱來背歌詞。」以悠則坦承和惟晨相比，自己比較不擅長背歌詞，自嘲：「我的『腦容量』好像有一點不足，很常記不住事情，但我會全力準備的，請大家不要擔心。」

晨悠近來緊鑼密鼓地排練，天天至少練唱3小時。（索尼提供）晨悠近來緊鑼密鼓地排練，天天至少練唱3小時。（索尼提供）

晨悠近來緊鑼密鼓地排練，天天至少練唱3小時，「除了要記的歌詞很多，還要記分配的合音部分，所以我們都在努力鍜練我們的記憶力。」而演唱會的同名單曲〈我們都別改變〉歌詞中藏了許多S.H.E的歌名，向她們的偶像S.H.E致致敬，成為歌曲的彩蛋，日前她們也在社群公布，這次演唱會的嘉賓是同樣非常喜愛S.H.E的YouTuber「欸你這週要幹嘛」的Ariel和Shine，晨悠說：「歡迎Ariel和Shine和我們一起組成限定女版F4。」十分期待一起飆歌。

晨悠將在11／10於三創舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會。（索尼提供）晨悠將在11／10於三創舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會。（索尼提供）

為了感謝粉絲10年來的陪伴，10週年演唱會推出了三款意義滿滿的周邊商品，包括：晨悠「我們都別改變」10週年快樂水壺、晨悠「我們都別改變」迷你單曲感應鑰匙圈和晨悠「捕捉永恆」即可拍，晨悠也表示：「三款周邊還會融入演唱會的特別橋段，請大家期待一下。」此外，晨悠為了寵粉，也特別安排只要入場的粉絲，就可以獲得10週年演唱會海報，並在演唱會結束後，進行海報和周邊商品的簽名會，可以跟粉絲更近距離接觸。

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