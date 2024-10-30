晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

閃辭27年民視！胡婉玲11月正式出任「中央社社長」

胡婉玲11月正式接任《中央社》社長職務。（本報資料照）胡婉玲11月正式接任《中央社》社長職務。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人胡婉玲上月16日提出退休申請，同時卸任《民視》副總經理職位，離開待了27年的老東家，針對她未來的去向為何，連日來甚囂塵上、眾說紛紜。如今答案水落石出，胡婉玲將出任《中央通訊社》社長職務，於下月1日正式上任。

《中央社》今（30日）舉行第10屆董事會第7次會議，由董事長李永得主持，會中通過董事長提名胡婉玲為新任社長人事案，並定於11月1日正式上任。胡婉玲會後坦言接到邀請時有些驚訝，因與以往工作型態性質較為不同，「這個環境是有使命感的人可以發揮的地方，求真、求正確、做真正採訪，這是很難能可貴的。」

胡婉玲在民視服務逾27年，凡事親力親為，累積紮實媒體經驗，具有「採編播」多重專業能力，在業界資歷地位深厚，為電視台立下無數功績。事實上，胡婉玲拋出退休震撼彈後，《民視》內部員工向本報透露早有耳聞她將出任《中央社》社長職務，不過消息一直未獲證實。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中