閃辭27年民視！胡婉玲11月正式出任「中央社社長」

胡婉玲11月正式接任《中央社》社長職務。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人胡婉玲上月16日提出退休申請，同時卸任《民視》副總經理職位，離開待了27年的老東家，針對她未來的去向為何，連日來甚囂塵上、眾說紛紜。如今答案水落石出，胡婉玲將出任《中央通訊社》社長職務，於下月1日正式上任。

《中央社》今（30日）舉行第10屆董事會第7次會議，由董事長李永得主持，會中通過董事長提名胡婉玲為新任社長人事案，並定於11月1日正式上任。胡婉玲會後坦言接到邀請時有些驚訝，因與以往工作型態性質較為不同，「這個環境是有使命感的人可以發揮的地方，求真、求正確、做真正採訪，這是很難能可貴的。」

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胡婉玲在民視服務逾27年，凡事親力親為，累積紮實媒體經驗，具有「採編播」多重專業能力，在業界資歷地位深厚，為電視台立下無數功績。事實上，胡婉玲拋出退休震撼彈後，《民視》內部員工向本報透露早有耳聞她將出任《中央社》社長職務，不過消息一直未獲證實。

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