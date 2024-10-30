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池昌旭遇「導演自肥」 「前岳母」竟是粉絲：從《奇皇后》就愛你

《江南B-Side》趙祐鎮（左起）、河允景、金亨瑞BIBI、池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）《江南B-Side》趙祐鎮（左起）、河允景、金亨瑞BIBI、池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕池昌旭在新劇《江南B-Side》中化身暗黑解決師，不僅有精彩打鬥戲，更為了呈現在底層生存的人物，在服裝、妝容上花了很多項心思，笑說「幾乎沒有完好的臉，滿是傷痕」。飾演熱血刑警的趙祐鎮則是想帶給人「鄰家大叔感」，刻意增重18公斤。

《江南B-Side》池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）《江南B-Side》池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）

《江南B-Side》趙祐鎮。（翻攝自@DisneyPlusKR X）《江南B-Side》趙祐鎮。（翻攝自@DisneyPlusKR X）

《江南B-Side》演員池昌旭、趙祐鎮、河允景、金亨瑞BIBI及導演朴樓利在今天（30日）出席記者會，導演朴樓利被問到選角一事，自爆她與媽媽都是池昌旭的粉絲，從《奇皇后》追到現在，當時就期待總有一天能夠合作。朴樓利稱，池昌旭在各種作品中挑戰各式各樣的角色，作為粉絲很想看到池昌旭飾演反派的模樣，呈現出從來沒有看過的池昌旭，因此向池昌旭提出邀請，而最開心的就是導演媽媽，不停詢問拍攝進度。

《江南B-Side》池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）《江南B-Side》池昌旭。（翻攝自@DisneyPlusKR X）

隨後池昌旭透露，導演的母親也是名演員，曾在韓劇《惡中之惡》中飾演他的岳母，巧的是導演的弟弟（或妹妹）也參與了《江南B-Side》的拍攝，讓池昌旭笑說「我們根本是一家人了」。

池昌旭近年戲劇邀約不少，今天傳出他將與孫藝真合作的古裝影集《醜聞》將在明年3月開拍之外，全智賢與延尚昊導演的殭屍新片《群體》也有他的份，行程滿檔。

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