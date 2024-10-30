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李杏「東京紅毯」胸前挖空超辣！嗨喊：是圓夢之旅

《雨中的慾情》森田剛（左起）、成田凌、中村映里子、李杏一同走紅毯。（©2024TIFF提供）《雨中的慾情》森田剛（左起）、成田凌、中村映里子、李杏一同走紅毯。（©2024TIFF提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金鐘女配角李杏參與台日合作電影《雨中的慾情》，隨片出席2024東京國際影展紅毯；她當晚一席APUJAN詹朴藍色針織禮服，平肩及胸前挖空，和綾瀨遙、評審橋本愛、米倉涼子等人比美，深受日媒關注。

李杏開心說，在紅毯上美美的被注意已經超開心，「加上森田剛是我小時候的偶像，我竟然可以跟他一起步上紅毯，這是我的圓夢之旅，追星最高成就！」

李杏開心說，這次參加東京影展是圓夢之旅。（©2024TIFF提供）李杏開心說，這次參加東京影展是圓夢之旅。（©2024TIFF提供）

李杏身穿針織禮服，展現完美曲線，笑稱為了拍照好看，必須要憋氣縮小腹，剛好前陣子她勤練皮拉提斯，平均一週會做3次皮拉提斯，所以這次走紅毯不需要特別節食，即可展現好成果。

東京影展自28日開幕，共為期10天，李杏開心說，接下來要在東京大玩特玩，吃好吃滿，「好朋友來幫我加油，見證我的高光時刻，真的好感人喔。」

《雨中的慾情》為日本導演片山慎三新作，入圍本屆影展主競賽單元，李杏飾演一名神秘女子，聽到該片在金馬影展影人場一分鐘完售覺得超開心，希望電影深受觀眾喜愛。《雨中的慾情》預計年底在台上映。

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