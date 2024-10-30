白靈想和曹佑寧「雙人運動」遭打槍！甜誇：台灣男生很典雅

白靈（左）演出電影《鬼們之蝴蝶大廈》，飾演雜貨店老闆娘。（劇匯文創提供）

〔記者鍾志均／台北-洛杉磯連線報導〕好萊塢華裔女星白靈向來百無禁忌，她受邀參演電影《鬼們之蝴蝶大廈》，演出雜貨店老闆娘「孫姨」，今（30）跨海受訪大讚「孫子」白潤音是很棒的演員，又誇主角曹佑寧白白淨淨，原本要求和他有「激情戲」，卻遭導演錢人豪拒絕。

《鬼們之蝴蝶大廈》白靈（右）稱讚白潤音非常真實，表現很好。（劇匯文創提供）

白靈表示和「白潤音」一樣都姓白，說他得過獎，長得很乖，「在片場非常清楚自己要做什麼」，和他的對手戲都很自然生動，很喜歡這種真實的人物關係。

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曹佑寧（資料照）

至於主角曹佑寧，白靈自爆一開始沒認出他來，接著說「後來才知道是小鮮肉，好帥啊！他是那種台灣男生，講話很典雅。」透露原本想加戲，要勾引曹佑寧，卻讓錢人豪沉默以對，後來才解釋是因全片氣氛壓抑，做了取捨，才決定沒拍。

白靈這回特地扮醜扮老，和她平時性感形象大不同，問她是否有過掙扎？白靈表示全心全意為電影付出，「畢竟我不喜歡重複」，更大方向化妝表示「給我白髮、多一點皺紋、雀斑，我就是那個人物。」

白靈在第58屆金馬獎上一席「做最精彩的你自己」發言，鼓舞許多正處低潮的人們，問她何時再來台灣？白靈說，「等你們邀請我呀，我的門隨時都是敞開的」，至於確定何時再訪台，心情隨緣。

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