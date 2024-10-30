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娛樂 電影

《懼裂》肉體恐怖全台飆破千萬！黛咪摩兒入圍哥譚獎影后 下一步奧斯卡

〔記者許世穎／綜合報導〕肉體恐怖片《懼裂》佳評如潮，全台票房正式突破千萬台幣大關，全球票房也突破3907萬美金（約台幣12.51億元），女主角黛咪摩兒的精湛演出，也在今日稍早公布的美國「哥譚獨立電影獎」入圍最佳女主角，讓她離奧斯卡影后更進一步。

除了演技備受肯定，黛咪摩兒在片中挑戰高難度特殊化妝更是突破自我，留下令人衝擊且印象深刻的畫面，她日前受訪時透露，當時光特殊化妝就耗費6到9小時，過程中她挑戰了五個階段的特殊化妝，還打趣地取了獨特的綽號，分別是「安魂曲」、「手指」、「咕嚕」、「怪獸」和「小精靈」。

黛咪摩兒憑《懼裂》入圍哥譚獎最佳女主角。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒憑《懼裂》入圍哥譚獎最佳女主角。（CATCHPLAY提供）

黛咪表示，特殊化妝最困難的是開始拍攝後有燈光搭配上動作，「讓這些化妝品變得非常脆弱，很容易就會脫妝崩解，所以必須非常小心地保持它的狀態。」而飾演分裂體「蘇」的瑪格麗特庫利最後變成「怪物伊莉莎蘇」的駭人模樣，同樣得耗時6小時以上化妝，從大暴牙到面目全非地成為怪物，成果也令影迷震驚無比。

瑪格麗特庫利化身怪物型態和老公視訊，被老公上傳到IG限動。（翻攝自IG）瑪格麗特庫利化身怪物型態和老公視訊，被老公上傳到IG限動。（翻攝自IG）

瑪格麗特回憶成為怪物的過程中相當幽閉，直呼：「真的很痛苦，不能大動作，又很重，但幸好我撐過去了！」有趣的是，當時她還以怪物型態和老公傑克安多夫視訊，甚至被老公截圖發在個人IG上，逗趣互動也令粉絲們會心一笑。《懼裂》全台上映中。

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