王傳一焦急77歲父騎車摔倒 派女兒勸說沒用「1招出大絕」

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《在光裏的人》今晚（30）迎結局，才剛拿下第59屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）」及「戲劇節目」雙金導演獎的林志儒，在劇中飾演王傳一的爸爸，能導又能演，台詞還是用客家母語，衝出全劇收視新高峰。

王傳一劇中醫療站面臨關診，鄉民群起動員展開保衛戰。（大愛提供）

《在光裏的人》王傳一飾演中醫師「葉明憲」跟林志儒的父子情，鼓勵了兒子中醫之路不畏挑戰跳脫舒適圈。至於醫生的心情是如何揣摩，王傳一說不是因為演出才知道他的醫生父親很辛苦，而是從小到大就是看著父親回家後很疲憊辛勞，反而演出時會「把對病患的關愛投入，而不是交差了事。」劇中大埔醫療沙漠終於有了新的中醫診所，王傳一的醫療站卻因此可能面臨關診的命運，大埔鄉民立刻為王傳一展開一場「保衛戰」。

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王傳一從小看爸爸行醫，演出時會投入對病人的關愛。（大愛提供）

現實生活中，王傳一77歲的父親現在還到處義診，每星期都很忙，他跟父親的關係很像朋友，父親對他沒有任何要求「反而是我希望他能夠聽我的東西」。因為王傳一的父親身體跟以往健康程度差很多，而且八月份才騎腳踏車摔倒，他派出大女兒出馬勸說「爺爺不要再騎腳踏車」，原以為有用，沒想到當晚他爸爸還是想騎腳踏車回去，最後王傳一只好出大絕「裝輔助輪」，顧不得爸爸會不會接受，王傳一還把輔助輪打死結鎖緊，因為安全第一。

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