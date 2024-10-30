美總統大選倒數7天 張雅琴女兒紐約傳回獨家報導

張雅琴女兒目前正在紐約哥大攻讀國際關係碩士，當起特派記者傳回美國總統大選第一手報導。

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統大選倒數7天，全球關注，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前重申「台灣搶走了我們大概100%的晶片生意」，強調台灣若要美國保護，就應支付保護費，他和代表民主黨賀錦麗，誰能入主白宮，對台灣有重要影響。

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賀錦麗和川普誰能贏得選擇，台灣各大新聞台緊盯最新發展，年代新聞台女戰神當家主播張雅琴女兒，目前正在紐約哥倫比亞大學攻讀國際關係碩士，傳回第一手獨家報導領先各台。

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張雅琴表示，美國大選紐約是重中之重，女兒趁著期中考空檔，替年代新聞台做獨家報導，同時訪問包括漢學專家黎安友、哥大學生會長等等。

儘管康芮颱風來勢洶洶，年代今天最新曝光新聞畫面，打著「綠島蘭嶼今天停班課」，張雅琴女兒一頭俏麗長髮搭配白色T恤，螢幕下方寫著「美國大選選情詭譎 本台記者前進『哥大』獨家….」，觀眾看到這則新聞，就是女戰神張雅琴女兒的獨家報導！

據悉，張雅琴女兒明年5月畢業，赴美國攻讀碩士前也曾在年代新聞台工作，畢業後對於各行業，她都想有不同嘗試。

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