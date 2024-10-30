張友驊今告別式 遺孀哽咽悼念揭35年婚姻甜蜜回憶

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人張友驊本月3日發生意外，送醫後搶救不治，於11日離世，享壽71歲。他的遺孀陳美秀與其他家人30日在台北市懷安館為他舉辦告別式，他與遺孀膝下無子，告別式由姪子、姪女代表送他最後一程。而名嘴許聖梅、政治人物張亞中稍早都有現身告別式。

張友驊告別式遺孀家屬致詞。（記者陳奕全攝）

張友驊遺孀悲痛送別致詞，她提到親朋好友常問為什麼他們會在一起，「連我都好奇，因為我們是截然不同的兩個世界，大學老師曾說：『寧可做痛苦的蘇格拉底，也不要當快樂的豬。』友驊選擇當痛苦的蘇格拉底，而我就是那隻快樂的豬。他常常很不解疑惑的問我，我們想來想去都國家大事，你怎麼想來想去都是自己，我們是如此不同，但不是一家人不進一家門，我努力思索、找到答案，純真是我們的共同點，他是會在我下班後，躲到衣櫥門後跟我玩躲貓貓的人。」

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張友驊告別式；許聖梅。（記者陳奕全攝）

張友驊遺孀低頭默哀，並感謝老天、事發時她正好在張友驊身邊，更一度哽咽，「感謝你聽到我深深呼喚，給了我們好好彼此道別機會。」她也說：「如今你了無牽掛逍遙自在，就讓我們祝福彼此、各奔前程，友驊兄，一路好走！」

張友驊日前傳出跌倒後送醫不治，不過其遺孀陳美秀在YouTube頻道上表示，張友驊並沒有心臟方面的疾病，最後醫生所開出的死亡證明，僅「無法明示原因」的心跳停止，跌倒以致腦部的撞擊並非真正死因，「連醫生都不明，希望外界不要再揣測。」

張友驊曾任軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，他過去常會上節目評論時事及軍事議題，當年還有經典金句：「這件事情只有3個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個我不能說。」

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