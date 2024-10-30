晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

現代人對心靈課程依賴 前主播張宇：猶如贖罪券

家寧在個人頻道「秘月期POPOO」的首支影片中語無倫次、狀態詭異，引發關注。（翻攝自YouTube）家寧在個人頻道「秘月期POPOO」的首支影片中語無倫次、狀態詭異，引發關注。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧捲入心靈課程風波，前主播張宇29日在IG發文分享看法，表示現代人對心靈課程依賴猶如贖罪券，讓人花錢祈求消災延壽，卻未必能帶來真正的心靈成長。

相關新聞：家寧真的加入邪教？百萬YTR揭露時間軸 曝影片奇怪內情「和Andy有關」

透過IG發文，張宇認為「現代人人多少有點精神病」，她說：「這種對心靈課程追隨，或許源於靈魂缺乏定錨，在遭遇挫折與苦難時，容易向外尋求解決之道。」認為這種心態很危險，坦言真正修心在於向內尋求，應以平常心面對人生中的困難。

前主播張宇。（翻攝自張宇IG）前主播張宇。（翻攝自張宇IG）

張宇強調，學會用第三者的眼光、拉高格局來看待自身的挑戰，不僅能讓自己更加客觀，也能對他人的困難產生更多的同情與憐憫，同時也不忘提醒大家，人生中的每個挑戰都該從更高的角度去看待，這樣才能淡化自我所經歷的痛苦。

相關新聞：家寧爆卡到陰？狀態詭異早現端倪 「有體無魂」畫面曝光

「眾量級」是在26日雙雙對外證實分手，家寧開設個人頻道「秘月期POPOO」，不過在首支影片中語無倫次、狀態詭異，不自然的言行舉止遭外界質疑恐是上了心靈課程而「誤入邪教卡到陰」。其實，家寧早在今年3月生日影片中表現一種「傳教感」，不斷洗腦「接納自己」論點更讓網友們驚言：「毛骨悚然！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中