現代人對心靈課程依賴 前主播張宇：猶如贖罪券

家寧在個人頻道「秘月期POPOO」的首支影片中語無倫次、狀態詭異，引發關注。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧捲入心靈課程風波，前主播張宇29日在IG發文分享看法，表示現代人對心靈課程依賴猶如贖罪券，讓人花錢祈求消災延壽，卻未必能帶來真正的心靈成長。

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透過IG發文，張宇認為「現代人人多少有點精神病」，她說：「這種對心靈課程追隨，或許源於靈魂缺乏定錨，在遭遇挫折與苦難時，容易向外尋求解決之道。」認為這種心態很危險，坦言真正修心在於向內尋求，應以平常心面對人生中的困難。

前主播張宇。（翻攝自張宇IG）

張宇強調，學會用第三者的眼光、拉高格局來看待自身的挑戰，不僅能讓自己更加客觀，也能對他人的困難產生更多的同情與憐憫，同時也不忘提醒大家，人生中的每個挑戰都該從更高的角度去看待，這樣才能淡化自我所經歷的痛苦。

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「眾量級」是在26日雙雙對外證實分手，家寧開設個人頻道「秘月期POPOO」，不過在首支影片中語無倫次、狀態詭異，不自然的言行舉止遭外界質疑恐是上了心靈課程而「誤入邪教卡到陰」。其實，家寧早在今年3月生日影片中表現一種「傳教感」，不斷洗腦「接納自己」論點更讓網友們驚言：「毛骨悚然！」

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