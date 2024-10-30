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娛樂 電視

BL霸總圓夢成「一曲歌手」 游書庭眼冒粉紅泡泡被融化

〔記者傅茗渝／台北報導〕游書庭、劉丞演出艾迪昇傳播出資製作的青春愛情BL網路短劇《一拍即合》，兩人殺青隔日就進錄音室配唱主題曲《愛為你存在》，異口同聲表示：「進錄音室唱出自己的作品，好像在做夢一樣，沒想到會有這一天。」詞曲製作人「No Name」余荃斌直說兩人的聲音很有故事感。

「No Name」余荃斌（中）創作《愛為你存在》，由劉丞（右）和游書庭對唱。（艾迪昇傳播提供）「No Name」余荃斌（中）創作《愛為你存在》，由劉丞（右）和游書庭對唱。（艾迪昇傳播提供）

兩人錄唱前興奮又頗具信心，游書庭笑說自己可以一口氣連唱6小時KTV，朋友都驚訝他喉嚨如此耐操。劉丞則透露有過歌手夢，美國求學時，曾和音樂人朋友一起創作饒舌詞曲，還煞有其事進錄音室配唱，回台灣也和游書庭一樣，常跑KTV，他透露：「曾經有一次看完電影，被情節影響，突然很想唱歌，就一個人包了個包廂，痛快唱了一下午。」還閉上眼睛假裝自己在開萬人演唱會，唱到嗨處對著想像中的觀眾熱情互動。

游書庭為BL網路短劇《一拍即合》演唱主題曲。（艾迪昇傳播提供）游書庭為BL網路短劇《一拍即合》演唱主題曲。（艾迪昇傳播提供）

游書庭錄音時還鬧了個笑話，發現錄唱曲調竟然比自己家中練習的還要高，才驚覺自己一直都以低八度練唱，他苦笑：「光是重新適應音高，就磨了快20分鐘。」劉丞錄唱一直無法進入狀況，被製作人點出沒情緒感，他轉念化身劇中霸總角色，想像自己天性孤僻，遇到命定之人，渴望為愛吶喊，果然聲音就冒出不少粉紅泡泡，游書庭忍不住讚嘆：「好羨慕有這麼溫柔的聲音，被融化了啦！」

劉丞用劇中霸總身分，順利唱出歌曲情緒。（艾迪昇傳播提供）劉丞用劇中霸總身分，順利唱出歌曲情緒。（艾迪昇傳播提供）

兩人成功解鎖人生清單成為「一曲歌手」，直說不可思議，沒料到主演戲劇還能包辦主題曲，劉丞開心說：「藉這次機會，真的圓了一個夢想。」游書庭則對專業歌手有另一層體會，「當歌手不但需要天賦，還有有聲音辨識度，太不容易了」，他錄唱完大讚「No Name」的製作功力，笑說簡直「化腐朽為神奇」，期待粉絲可以很快聽到《愛為你存在》。

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