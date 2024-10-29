《在光裏的人》翁家明宣告罹癌死守崗位 王傳一告別父親車上淚崩

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛醫療輕喜劇《在光裏的人》描述20多年前兩人至台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，本週三（30日）即將迎來大結局，翁家明發現罹癌卻放不下鄉民、王傳一告別癌父淚崩、陽光村長霍正奇癱瘓，「三大淚點」讓劇迷呼籲：「衛生紙準備一整包才行！」

翁家明演出感動不已，下戲後仍淚流不止。（大愛電視提供）

翁家明劇中得知罹癌也捨不得離開，他回憶一場與劇中太太陳明真的對戲台詞，他說服妻子說，人走的時候留下的只有回憶，這些回憶代表了生活的價值，他只希望人生最後一程有大埔鄉民記住，曾有個白髮蒼蒼的老醫生幫他們消除病痛、陪伴他們的人生，妻子為成全丈夫志業，只能含淚忍痛答應，這段夫妻對話讓翁家明拍戲時感動不已，「這場戲拍完，我的眼淚一直不自覺地流下來。」

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《在光裏的人》王傳一憶與父親告別戲，車上淚崩大哭。（大愛電視提供）

王傳一劇中演的葉明憲醫生後期父親病況更加惡劣，一場他在車上與飾演父親的林志儒道別讓他印象深刻，「當時阿儒哥講了一段客家話我聽不太懂，但是他眼神跟表情的傳遞，就像是我在跟他告別一樣，那場戲後來我自己在車上是淚崩，哭到不能自己！」

霍正奇（左）無預警癱瘓，妻子黃采儀（右）傷心安撫。（大愛電視提供）

劇中霍正奇飾演凡事拚到最後一刻的村長，無預警倒下癱瘓，在病床上無法言語的表演讓工作人員都看哭，王傳一也透露和霍正奇對戲不禁眼眶紅，「丁哥賦予這個角色的樣子，每次看都很想笑，但陪他最後一程時，我們就像是兄弟一樣，握著他的手，我的眼眶都泛淚。」

首度擔綱製作人的余政憲沒有經驗，找來20多年前就曾在《偵探物語》合作過的導演林宏杰與當初帶著余政憲入行的關兆宏製作人一起拍攝，「大家都想給出一部不一樣的大愛劇，打破觀眾的刻板印象。」余政憲坦言第一次當製作人拍戲賠了不少錢，然而「就像做音樂一樣，我不會去想要花多少時間與資源，只想做出最好的作品呈現給大家」。

首次擔綱製作人的余政憲（左）找來20多年前合作過的導演林宏杰（右），製作出讓觀眾耳目一新的大愛劇。（余政憲提供）

而余政憲也發揮本業所長，特別創作片尾主題曲《Illuminating Hearts》，以全英文歌詞創作出勵志感人的溫暖歌曲，並邀請台藝大出身，以輕亮美聲融合傳統與現代唱法的新生代歌手蔡子萱演唱。

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