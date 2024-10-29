韋禮安《披荊斬棘4》成團！驚爆「原來我平常是這個鬼樣子啊！」

韋禮安（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安近來忙於參與《披荊斬棘4》和即將展開中國巡迴演唱會，仍推出全新創作單曲〈Too Good〉，《披荊斬棘4》日前進行總決賽，韋禮安成功進入前17強成團，這是他出道以來跳脫舒適圈，並給I型人的自己最大挑戰，他表示：「和大家一起瘋、一起鬧、一起創作、一起為舞台熬夜，每次遇到難題的時候，都有一群人陪伴和支持，我是多麼的幸運。」很開心結交到不同領域的好朋友，也更加認識自己，這一切都「too good」，他說：「會永遠記得2024年的這個夏天。」

韋禮安演唱、創作的戲劇主題曲都非常受歡迎，代表作電影《月老》主題曲〈如果可以〉在發行2年9個月後就在數位音樂平台Spotify點擊累績突破1億大關，成最快破億的華語歌曲，還在持續累積中，這首歌的MV在YouTube上也有近1.7億次的點擊；而他為戲劇《火神的眼淚》演唱的主題曲〈因為是你〉的MV觀看次數，已在日前突破1000萬。

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韋禮安（索尼提供）

這次他為《妮波自由式》唱作片尾曲〈Too Good〉，他表示，一開始製作〈Too Good〉就是把歌曲想像是一種處於微醺的氛圍，類似他之前的英文專輯《I'm More Sober When I'm Drunk》的感覺，「在微醺的狀態好像可以拋下所有原本在日常生活當中的束縛，反而可以更加忠實地跟隨自己內心的想法。」

日前《披荊斬棘4》進行總決賽，他一路衝進總決賽，並成功成團，讓他哽嗯致謝一路支持他的粉絲以及隊員好友們，笑說：「成團都沒有落淚，但演出被肯定實在太感動了。」對於近半年的錄製旅程，韋禮安笑說：「原來一個即將奔四的男子，還是充滿各種可能性。節目教會我的是人不要畫地自限，我們的潛力永遠比自己想像的還要更多。」除了透過各式舞台的不同合作，韋禮安和其他參與的藝人都培養出革命情感，他更經由這次的挑戰更加認識自己，「原來這是在別人眼中的我是這個模樣啊；看著播出畫面中的自己，有時都會想說『原來我平常是這個鬼樣子啊！』」

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