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娛樂 最新消息

《執迷》遭傳「吳慷仁立場不明」孫儷罷工 導演曝拍攝現況

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳慷仁和孫儷合作演出《執迷》，不過吳慷仁先前傳出因政治立場問題遭到質疑，接連爆出孫儷罷演、停拍等傳聞。《執迷》導演薛曉路日前為擔任評審出席「文榮獎」活動時，被問到拍攝情形，也做出回應。

吳慷仁（左）、孫儷。（資料照、we tv提供）吳慷仁（左）、孫儷。（資料照、we tv提供）

吳慷仁9月底證實和大陸經紀公司「壹心娛樂」簽約後，隔天在微博轉發「人民日報」的國慶文，並寫道「祝福錦繡中華」，結果遭中國網友質疑他立場不明確，甚至傳出孫儷認為吳慷仁表態不夠到位，擔心「遭牽連」而為此罷演。該消息延燒2周後，孫儷、吳慷仁才被網友直擊在上海某社區撐傘拍戲。

對此，薛曉路近日接受媒體訪問時表示，現在拍攝「順利推進」、「按照工作計畫」，並形容「男女演員都非常專業、優秀。每天工作很辛苦，但進現場還是很開心，很期待看到他們給出的表演。」至於為何選擇兩人搭檔演出？她直呼「他們兩個合適。」

此外，蔣曉路提到，吳慷仁在中國發展時間短，但在台灣發展得很好，還說吳慷仁「又拿了一個視帝」，指的就是他以《有生之年》奪得金鐘視帝，「在電影、電視方面都有非常好的成績。而且他對這個角色覺得有興趣，所以我們做了溝通，他也表示很願意加入這個項目」。

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