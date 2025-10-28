自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前Energy男星自首閃兵 認「高血壓假病歷」：如果能重來一定當兵

Energy前成員唐振剛今在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首。（資料照，記者胡舜翔攝）Energy前成員唐振剛今在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈爆發第三波閃兵風暴，Energy前成員唐振剛今（28日）在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首。

唐振剛透過經紀公司表示，對於當年因思慮不周，過於輕率所犯下的錯誤深表懊悔，經深切檢討反省後，決定勇敢面對，也虛心接受法律制裁。他同時也對於愛護他的粉絲們致上最誠摯的歉意。

唐振剛承認，他當年是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但因本案自首後目前已進入司法程序，基於尊重司法及偵查不公開原則，請恕無法進一步透露更多內情，但相關情狀，在檢察官面前，他均坦承不諱，也毫無隱瞞。

唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首，並表示願意接受裁判。

唐振剛也說，如果時光能夠倒流，他一定選擇光榮服役，盡義務，但人生沒有後悔藥，他年輕時因為過於輕率衝動，且思慮不周，犯下了良心難平的錯誤，如今就該勇於面對，絕不逃避。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中