前Energy男星自首閃兵 認「高血壓假病歷」：如果能重來一定當兵

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈爆發第三波閃兵風暴，Energy前成員唐振剛今（28日）在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首。

唐振剛透過經紀公司表示，對於當年因思慮不周，過於輕率所犯下的錯誤深表懊悔，經深切檢討反省後，決定勇敢面對，也虛心接受法律制裁。他同時也對於愛護他的粉絲們致上最誠摯的歉意。

唐振剛承認，他當年是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但因本案自首後目前已進入司法程序，基於尊重司法及偵查不公開原則，請恕無法進一步透露更多內情，但相關情狀，在檢察官面前，他均坦承不諱，也毫無隱瞞。

唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首，並表示願意接受裁判。

唐振剛也說，如果時光能夠倒流，他一定選擇光榮服役，盡義務，但人生沒有後悔藥，他年輕時因為過於輕率衝動，且思慮不周，犯下了良心難平的錯誤，如今就該勇於面對，絕不逃避。

