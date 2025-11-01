粿粿發聲反擊范姜！曝遭討1600萬 哽咽喊離婚非外力介入

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，前天范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿前幾天則先透過限時動態否認范姜指控，今（1）日粿粿則透過影片做出完整回應。

粿粿發聲回應婚變。（翻攝自IG）

粿粿在文中表示，「想要跟關心我們的人說聲對不起，也很抱歉因為私事佔用了社會資源，我對於我做錯的事不會迴避。只是想要完整的陳述我所經歷的，以及實際上婚姻為什麼會走到這裡，對於大家的解讀跟感受我都尊重。」

粿粿在影片中提到7/7范姜主動提出要她付1600萬買離婚，因為有人要爆出黑料，如果粿粿付了，范姜隔天就會簽字離婚，之後發生什麼事男方也才會幫女生說話，粿粿當下愣住並未答應，7/17則是全家人協商，范姜帶了謝姓徵信社老闆代替發言，同樣提出1600萬賠償，隨後則說要打折1200萬，剩下的400萬給粿粿照顧家人，粿粿一度哽咽直呼：「怎麼婚姻都圍繞在錢。」

粿粿說3年婚姻以來，范姜多次提離婚，但粿粿為了家庭曾表明要努力到最後一刻，家用負擔也有6至8成是她扛下，強調婚姻的結束並非外力介入。

