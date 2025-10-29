自由電子報
娛樂

粿粿嘴硬不認婚內出軌 王子馬上認越界網狂猜：要切割

男星范姜彥豐（右）和前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」江瑋琳結婚3年，爆出女方婚內出軌。（翻攝自IG）男星范姜彥豐（右）和前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」江瑋琳結婚3年，爆出女方婚內出軌。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐和前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」江瑋琳結婚3年，今（29）范姜彥豐突然大動作指老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，痛斥兩人「道德淪喪」，還稱兩人親手毀掉一個家。事後粿粿發文表示范姜彥豐指控與事實多有不符。粿粿前腳發文，王子沒過多久就承認與粿粿超過了朋友界線，對此網友瘋猜王子準備與粿粿切割。

細心網友整理好時間軸，認為粿粿今日下午1點多在限時動態發文，王子2點多就認了超過朋友界線，笑稱兩人沒套好招，如今王子打算切割粿粿也合情合理。

粿粿（左）與「王子」邱勝翊過從甚密。（翻攝自IG）粿粿（左）與「王子」邱勝翊過從甚密。（翻攝自IG）

粿粿表示，「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」對照王子發文「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來我會更謹慎，反省並改進自己。」網友疑惑，粿粿嘴硬不認出軌，但緋聞對象王子卻直接認了，情況超詭異。

網友認為粿粿被王子放生，而且王子已經悄悄開始刪文，未來粿粿要獨自面對輿論壓力，也是自作自受，不過，兩人是否真為婚內出軌？越過界線程度為何？外界不得而知。

