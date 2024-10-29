（影音）許瑋甯「被爆有孕」邱澤吐1句話！哀號行動變小心：千萬別靠近我

〔記者傅茗渝／台北報導〕連莊獲金鐘迷你劇戲后的許瑋甯今（29日）擔任心路基金會愛心大使，呼籲幫助重障礙孩童勇敢走出生命新路。二度封后的許瑋甯笑言回家沒慶功，馬上回歸工作模式，她在金鐘上台領獎「狂摸肚」遭疑有孕，第一時間否認，被問到老公邱澤的反應，也大方吐實。

許瑋甯獲獎後回歸工作模式，接下來希望進舞台劇磨戲。（記者胡舜翔攝）

許瑋甯表示金鐘結束後，馬上調整心態面對接下來工作，被問到要不要讓點空間給其他競爭者，她笑說對獎項不拒絕，看來二度封后的她仍期待三冠王出現，「還是可以持續拍好作品，後面可能想說回歸舞台劇作表演。」透露距離上回演出舞台劇《我的大老婆》至今4年，想回到舞台劇磨一下。

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許瑋甯擔任愛心大使，呼籲幫助重障礙孩童勇敢走出生命新路。（記者胡舜翔攝）

許瑋甯金鐘上台領獎不斷摸肚子的舉動遭疑有孕，她會後立刻解釋：「我衣服太緊啦！」而老公邱澤是否有看到傳聞？她羞笑表示邱澤只有對她得獎很開心，稱讚「舞台上很漂亮」，自己則被傳聞傳怕了，現在對很多動作都小心翼翼，「我現在穿高跟鞋都跟朋友說『千萬不要靠近我！』」對於懷孕進度，她也表示：「看老天爺要不要給，沒有特別一定要安排好好做這件事，生活來什麼都是安排好的。」

許瑋甯被爆有孕留陰影，行動變得小心翼翼。（記者胡舜翔攝）

而邱澤人在外地拍戲，許瑋甯說兩人都不是會互相驚喜探班的類型，「不太會探班，他還要再費心照顧我，可能覺得有牽掛。」許瑋甯接下來還有代言活動，可能農曆年後會投入劇組、舞台劇演出。

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