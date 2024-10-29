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娛樂 最新消息

（影）博恩奪走鐘獎喊「感謝中國」 議員轟：給年輕人錯誤認知

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第6屆走鐘獎26日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，其中「哈哈哈哈獎」由曾博恩以台海戰爭為主題奪下，發表得獎感言時表示，「台海戰爭主題那麼敏感，得獎要感謝中國，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作靈感，好害怕兩岸和平」。對此，民進黨新北市議員林秉宥怒批，「感謝中國」四個字，不僅是為自己而說，也代表走鐘獎而說，對台灣的前途感到憂心，這些網紅帶給年輕世代嚴重的錯誤認知，還好政府沒有補助給他們。

曾博恩得獎感言引發爭議。（翻攝自YT）曾博恩得獎感言引發爭議。（翻攝自YT）

曾博恩26日首次奪得走鐘獎，在發表感言時他提到，脫口秀中提及「台海戰爭」敏感議題，「可以得到哈哈哈哈獎，我也覺得要感謝中國，謝謝你們不遺餘力地關心我們，關心我們的領空，拿走我們一些藝人，給我們源源不絕的靈感。」，更直呼「好害怕兩岸和平！」

對此，林秉宥認為，該影片不僅把台灣面對中國侵略的嚴肅議題用最惡劣的方式淡化，還將自己的置身事外當成理所當然，把一些可以操弄社會情緒但毫無實際可行的說法推銷出去，例如鼓吹博恩的觀眾，在台灣面對戰爭時遭受重大經濟損失時，選擇雪上加霜的做法，加大力度傷害台灣。

最糟糕的部分，並不是他的內容，而是走鐘獎的評審竟然把獎項頒給他」，林秉宥重轟，博恩所說的「感謝大陸」四個字，不僅是為自己而說，也代表走鐘獎而說。他坦言，對台灣的前途感到憂心，因為網紅的影響力或許沒辦法滲透到台灣每一個角落，卻帶給台灣的年輕世代嚴重的錯誤認知。

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