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娛樂 電影

代表台灣出戰東京影展主競賽！張艾嘉「母女」團聚亮麗登場

〔記者許世穎／綜合報導〕入圍金馬獎5項大獎的《女兒的女兒》讓台片暌違20年再度打進東京影展主競賽單元，導演黃熙昨（28）日率領雙影后張艾嘉、林嘉欣和劉奕兒一同踏上東京影展開幕紅毯，片中母女三人於電影殺青後首度「團圓」，一同亮麗現身。

張艾嘉（中）和《女兒的女兒》兩位女兒林嘉欣（左）、劉奕兒齊聚東京影展。（東昊提供）張艾嘉（中）和《女兒的女兒》兩位女兒林嘉欣（左）、劉奕兒齊聚東京影展。（東昊提供）

張艾嘉在片中因為一場意外，被迫重新面對自己身為女兒也身為母親的複雜情結，除了她再次入圍本屆金馬影后，飾演小女兒的劉奕兒也繼去年《老狐狸》後2度入圍金馬獎最佳女配角，而飾演大女兒的林嘉欣更是金馬獎演技獎大滿貫得主，三位戲精母女為了東京影展排開行程，展現母女連心的奪獎氣勢。

導演黃熙（左起）、張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒一同代表《女兒的女兒》出席東京影展開幕式。（東昊提供）導演黃熙（左起）、張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒一同代表《女兒的女兒》出席東京影展開幕式。（東昊提供）

先前因為工作，林嘉欣錯過該片多倫多世界首映，所以當得知電影入圍東京影展主競賽時，她立刻排除萬難出席，「我20幾年前來東京擔任短片評審，再來就是跟著《戀之風景》參與東京影展。闊別這麼多年再回來，還有機會角逐大獎，我真的非常非常開心！」

《女兒的女兒》導演黃熙（左起）率領主要演員林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒劇組在東京影展紅毯合體，期待能代表台灣在主競賽奪得好成績。（東昊提供）《女兒的女兒》導演黃熙（左起）率領主要演員林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒劇組在東京影展紅毯合體，期待能代表台灣在主競賽奪得好成績。（東昊提供）

林嘉欣也感性表示：「知道在疫情之後觀眾的觀影習慣都改變了，但還是希望能有更多觀眾進戲院看電影，感受大銀幕打動人心的魔力，也期待大家看完之後的反應。」

而張艾嘉和劉奕兒繼多倫多影展後再於東京聚首，替《女兒》環遊世界的豪願再下一個里程碑，張艾嘉也特別照顧劉奕兒這位電影中最疼愛的小女兒，請自己御用的髮型師幫奕兒修剪頭髮打造俐落造型，也被劇組笑稱這是貨真價實的「母女頭」，也期許同樣入圍本屆金馬獎的兩位女演員可以雙雙獲獎。

《女兒的女兒》此次在東京國際影展安排3場放映，主競賽將於11月6日揭曉各項得主；台灣方面於金馬影展首映後，預計11月22日正式上映。

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