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馬國畢辛苦努力還債 缺席汪建民喪禮被爆案外案

馬國畢。（資料照；記者陳奕全攝）馬國畢。（資料照；記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬國畢在2013年沉迷棒球簽賭，欠下5千萬巨債，目前仍有600萬元債務，為還債四處工作，更放下身段開計程車、當搬家工，一早卻驚傳有債主指他還債不積極，跳出來指控要他儘早還錢。

汪建民過世時，馬國畢原本告訴大家要去靈堂上香，最後因故取消，知情者透露馬國畢缺席真正原因是不想遇到債主，不料此舉惹惱債主才向媒體爆料，稱馬國畢還債不夠努力，放話要他盡快把600萬欠債還清。

相關新聞：馬國畢欠5千萬四處打工還債 「當搬家工被拍到」現身曝近況

然而馬國畢真的不努力還錢嗎？日前他被直擊在新北市林口區當搬家工人，更在電視節目《命運好好玩》透露有老闆看到他努力還債，特別請他當業務，也指名他親送家具，馬國畢亦表示自己有空也跑車兼差，每次出車可賺約1千元。

除了搬家工作，馬國畢持續直播帶貨、上通告等，目前也抽空學習室內設計、拍短影音，看起來很努力工作還債。

相關新聞：馬國畢突取消不去汪建民靈堂！鬆口曝內情

至於馬國畢原定要去汪建民靈堂上香致意，卻以臨時有事不去，據悉他是因家屬不希望被打擾才取消。

今（29）日上午10點半左右，馬國畢透過個人臉書表示，他缺席汪建民告別式，是因為很早就已經有安排工作，所以無法參加。

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