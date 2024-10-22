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娛樂 最新消息

徐乃麟「罵賤爭議」片段播出！ 楊繡惠瞬間變臉畫面曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前徐乃麟與楊繡惠因錄製《天才衝衝衝》掀起「罵賤風波」，瞬間登上新聞版面，如今兩人已冰釋前嫌。該集在19日播出，昨（21日）上架YouTube，楊繡惠在節目中因沒講出完整答案，「我剛在心裡想說劍是什麼就講不出來」，徐乃麟便插話，「你就是很賤啊」，隨後補充說「狠劍」。

楊繡惠遭控賤後變臉（翻攝自YT）楊繡惠遭控賤後變臉（翻攝自YT）

楊繡惠日前在臉書踢爆，被徐乃麟在節目上公開罵賤，誓言不再上該節目，徐乃麟當時怒回，自己平常都很照顧楊繡惠，更撂下重話，「那以後就不開玩笑好了。」而《天才衝衝衝》製作單位也調畫面釐清真相，還原當時事件原委，錄製當下是在進行遊戲，要用「ㄐ」開頭，想出和運動相關的詞，當時楊繡惠因為想不出來，不斷跳針重複「劍劍劍劍劍」，徐乃麟見狀便開玩笑虧，「妳不是最賤嗎」。如今節目片段播出，當被徐乃麟講到賤時，楊繡惠先是暴怒拍桌，隨後便尷尬微笑，情緒稍微平復後就正常錄影。

該片段曝光後，網友紛紛留言表示，「感覺繡惠姐真的很在意，那句話之後表情就變了，但感覺乃哥不是真的要罵人，就是節目效果」、「終於看到了，乃哥的反應真的還好，但可能每個人都有自己的底線。尊重」。

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