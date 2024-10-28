晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

「鐵娘子」樂團前主唱迪安諾 社會住宅孤獨死享壽66歲

鐵娘子樂團曾叱吒風雲。（翻攝自IG）鐵娘子樂團曾叱吒風雲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經紅極一時並創下多項紀錄的「鐵娘子 Iron Maiden」樂團為英國重金屬新浪潮先驅。80年代早期鐵娘子樂團稱霸樂壇，《獸名數目》（The Number of the Beast）、《殘破心神》（Piece of Mind）、《力量之奴》（Powerslae）等專輯都曾獲得英國與美國白金或黃金唱片認證，由於鐵娘子樂團經過多次重組，曾任主唱的保羅．迪安諾（Paul Di'Anno），因毒品、酗酒退團，近日傳出他獨自一人在簡陋的社會住宅中孤獨死去，享壽66歲。

鐵娘子樂團前主唱保羅．迪安諾孤獨死於社會住宅。（翻攝自IG）鐵娘子樂團前主唱保羅．迪安諾孤獨死於社會住宅。（翻攝自IG）

根據英國《每日郵報》報導，迪安諾晚年居置在英格蘭威爾特郡索爾茲伯里的社會住宅，上週護理人員發現他陳屍房內。Conquest Music證實迪安諾的死訊，但並未透露真正死因。

儘管年輕時風光無比，迪安諾晚年過得十分不如意，這次他孤獨死於社會住宅，鄰居表示：「對於迪安諾的死我感到十分遺憾，他是一個好人，每當我向他揮手，他總是微笑回應」。另一名鄰居則表示：「我記得他告訴我，他是一名歌手，是一個知名樂團的主唱，他非常謙虛，但現在我才意識到他是多偉大的明星」。

保羅．迪安諾早年是鐵娘子靈魂人物。（翻攝自X）保羅．迪安諾早年是鐵娘子靈魂人物。（翻攝自X）

鐵娘子樂團成員聽聞迪安諾過世，表現十分哀戚，並聲明：「迪安諾對鐵娘子的貢獻十分巨大，他做為主唱和哥手的創新表現，讓全世界歌迷都深深將他刻進心裡。他過世真的讓人非常難過，在此向迪安諾所有親友致上最深切哀悼」。

迪安諾原名為保羅．安德魯斯（Paul Andrews），1978致1981年擔任鐵娘子主唱，後因他染毒並酗酒，在樂團首次的世界巡迴演出《殺手之旅》之後便遭開除。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中