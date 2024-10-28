「鐵娘子」樂團前主唱迪安諾 社會住宅孤獨死享壽66歲

鐵娘子樂團曾叱吒風雲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經紅極一時並創下多項紀錄的「鐵娘子 Iron Maiden」樂團為英國重金屬新浪潮先驅。80年代早期鐵娘子樂團稱霸樂壇，《獸名數目》（The Number of the Beast）、《殘破心神》（Piece of Mind）、《力量之奴》（Powerslae）等專輯都曾獲得英國與美國白金或黃金唱片認證，由於鐵娘子樂團經過多次重組，曾任主唱的保羅．迪安諾（Paul Di'Anno），因毒品、酗酒退團，近日傳出他獨自一人在簡陋的社會住宅中孤獨死去，享壽66歲。

鐵娘子樂團前主唱保羅．迪安諾孤獨死於社會住宅。（翻攝自IG）

根據英國《每日郵報》報導，迪安諾晚年居置在英格蘭威爾特郡索爾茲伯里的社會住宅，上週護理人員發現他陳屍房內。Conquest Music證實迪安諾的死訊，但並未透露真正死因。

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儘管年輕時風光無比，迪安諾晚年過得十分不如意，這次他孤獨死於社會住宅，鄰居表示：「對於迪安諾的死我感到十分遺憾，他是一個好人，每當我向他揮手，他總是微笑回應」。另一名鄰居則表示：「我記得他告訴我，他是一名歌手，是一個知名樂團的主唱，他非常謙虛，但現在我才意識到他是多偉大的明星」。

保羅．迪安諾早年是鐵娘子靈魂人物。（翻攝自X）

鐵娘子樂團成員聽聞迪安諾過世，表現十分哀戚，並聲明：「迪安諾對鐵娘子的貢獻十分巨大，他做為主唱和哥手的創新表現，讓全世界歌迷都深深將他刻進心裡。他過世真的讓人非常難過，在此向迪安諾所有親友致上最深切哀悼」。

迪安諾原名為保羅．安德魯斯（Paul Andrews），1978致1981年擔任鐵娘子主唱，後因他染毒並酗酒，在樂團首次的世界巡迴演出《殺手之旅》之後便遭開除。

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