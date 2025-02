「鐵娘子」樂團前主唱迪安諾 社會住宅孤獨死享壽66歲

鐵娘子樂團曾叱吒風雲。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕曾經紅極一時並創下多項紀錄的「鐵娘子 Iron Maiden」樂團為英國重金屬新浪潮先驅。80年代早期鐵娘子樂團稱霸樂壇,《獸名數目》(The Number of the Beast)、《殘破心神》(Piece of Mind)、《力量之奴》(Powerslae)等專輯都曾獲得英國與美國白金或黃金唱片認證,由於鐵娘子樂團經過多次重組,曾任主唱的保羅.迪安諾(Paul Di'Anno),因毒品、酗酒退團,近日傳出他獨自一人在簡陋的社會住宅中孤獨死去,享壽66歲。

鐵娘子樂團前主唱保羅.迪安諾孤獨死於社會住宅。(翻攝自IG)

根據英國《每日郵報》報導,迪安諾晚年居置在英格蘭威爾特郡索爾茲伯里的社會住宅,上週護理人員發現他陳屍房內。Conquest Music證實迪安諾的死訊,但並未透露真正死因。

請繼續往下閱讀...

儘管年輕時風光無比,迪安諾晚年過得十分不如意,這次他孤獨死於社會住宅,鄰居表示:「對於迪安諾的死我感到十分遺憾,他是一個好人,每當我向他揮手,他總是微笑回應」。另一名鄰居則表示:「我記得他告訴我,他是一名歌手,是一個知名樂團的主唱,他非常謙虛,但現在我才意識到他是多偉大的明星」。

保羅.迪安諾早年是鐵娘子靈魂人物。(翻攝自X)

鐵娘子樂團成員聽聞迪安諾過世,表現十分哀戚,並聲明:「迪安諾對鐵娘子的貢獻十分巨大,他做為主唱和哥手的創新表現,讓全世界歌迷都深深將他刻進心裡。他過世真的讓人非常難過,在此向迪安諾所有親友致上最深切哀悼」。

迪安諾原名為保羅.安德魯斯(Paul Andrews),1978致1981年擔任鐵娘子主唱,後因他染毒並酗酒,在樂團首次的世界巡迴演出《殺手之旅》之後便遭開除。

☆自由時報電子報提醒您,飲酒過量,有礙健康☆

☆少一份毒品就多一份健康,自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線:0800-770-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法