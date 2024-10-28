晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

港73歲富商劉鑾雄倫敦豪宅台幣37億求售 有望創紀錄

香港富商劉鑾雄（左）與現任妻子甘比。（資料照，星島日報提供）香港富商劉鑾雄（左）與現任妻子甘比。（資料照，星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾與女星關之琳、李嘉欣交往過的香港73歲富商「大劉」劉鑾雄身家高達132億美元（約新台幣4235億元），先前他曾公開召開記者會說明自己未來遺產如何分配。如今又傳出他將位於倫敦貝爾格雷維亞（Belgravia）伊頓廣場（Eaton Square）中心的豪宅以9000萬英鎊（約新台幣37億元）上市出售。

劉鑾雄將位於倫敦貝爾格雷維亞伊頓廣場中心的豪宅以9000萬英鎊（約新台幣37億元）上市出售。（翻攝自google map）劉鑾雄將位於倫敦貝爾格雷維亞伊頓廣場中心的豪宅以9000萬英鎊（約新台幣37億元）上市出售。（翻攝自google map）

英國《每日郵報》報導，稱「一名因賄賂和洗錢罪被定罪的香港逃亡億萬富翁」欲將倫敦豪宅出售，並且此次將採用非公開市場方式進行，目前正在尋找買家。劉鑾雄這棟倫敦豪宅，由他與家族通過其公司華人置業持有，這次賣房，並未對外公開宣傳。

劉鑾雄的這棟豪宅配備有游泳池和水療設施，如果成功售出，將成為今年倫敦最重大住宅交易之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中