港73歲富商劉鑾雄倫敦豪宅台幣37億求售 有望創紀錄

香港富商劉鑾雄（左）與現任妻子甘比。（資料照，星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾與女星關之琳、李嘉欣交往過的香港73歲富商「大劉」劉鑾雄身家高達132億美元（約新台幣4235億元），先前他曾公開召開記者會說明自己未來遺產如何分配。如今又傳出他將位於倫敦貝爾格雷維亞（Belgravia）伊頓廣場（Eaton Square）中心的豪宅以9000萬英鎊（約新台幣37億元）上市出售。

劉鑾雄將位於倫敦貝爾格雷維亞伊頓廣場中心的豪宅以9000萬英鎊（約新台幣37億元）上市出售。（翻攝自google map）

英國《每日郵報》報導，稱「一名因賄賂和洗錢罪被定罪的香港逃亡億萬富翁」欲將倫敦豪宅出售，並且此次將採用非公開市場方式進行，目前正在尋找買家。劉鑾雄這棟倫敦豪宅，由他與家族通過其公司華人置業持有，這次賣房，並未對外公開宣傳。

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劉鑾雄的這棟豪宅配備有游泳池和水療設施，如果成功售出，將成為今年倫敦最重大住宅交易之一。

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