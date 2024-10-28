又社恐了？梁朝偉揭幕東京影展 下秒尷尬揮手手

梁朝偉擔任東京影展評審團主席，希望結果讓大家滿意。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第37屆東京國際影展今天（28日）盛大開幕，今年出席的華語影人不少，梁朝偉擔任評審團主席，走上紅毯的他還幫影迷簽名，張艾嘉、林嘉欣及劉奕兒憑藉著《女兒的女兒》入圍主競賽，張鈞甯與導演男友柯汶利一同走上紅毯，黃曉明、李杏等人也現身。

梁朝偉（右三）站在台上，一度不知所措揮著雙手。（翻攝自YouTube）

梁朝偉率領評審團成員，包括香港導演杜琪峯、日本演員橋本愛、法國女星齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）及匈牙利導演伊爾蒂寇恩伊達（Ildiko Enyedi）等人，今晚出席東京影展，梁朝偉希望他們的評審結果能讓大家都滿意，「雖然不是簡單的事，但我們會盡力為之。」有趣的是，在梁朝偉致詞完後，由於司儀並未請他們下台，讓他瞬間「社恐」，一度尷尬地揮動雙手，場面十分逗趣。

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山田孝之主演的電影《十一人賊軍》是今年東京影展的開幕片。（翻攝自YouTube）

今年開幕片為《十一人賊軍》，導演白石和彌率領演員山田孝之、鞘師里保及野村周平等人出席這場世界首映，接著電影將在金馬國際首映。東京影展於10月28至11月6日舉行。

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