米可白凸肚現身「飆至59公斤」自嘲像牛蛙 穩交孫綻甜曝婚事進度

米可白加入鳳凰藝能，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白2019年離婚「尾牙大王」謝銘杰後，和小3歲的演員孫綻交往一年多，今（28日）宣布新喜訊，加入民視鳳凰藝能，將接演新八點檔，飾演駐唱歌手。38歲的她近期開始凍卵，但取卵數不如預期，預計12月進行第二次取卵，被問凍起來的卵子何時要開箱？她說：「一年後吧！」表示尚未規劃婚事，現階段先以工作為主。

米可白加入鳳凰藝能，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）

米可白身穿碎花洋裝出席記者會，受訪透露10月初開始凍卵，歷經多次的扎針、流血，只取出8顆卵子，還因此胖了6公斤，體重一度飆至59公斤，自嘲：「臉腫到像麵龜，肚子大得跟牛蛙一樣，很像懷孕2、3個月，褲子要穿到L號。」

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米可白加入鳳凰藝能，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）

也因賀爾蒙的改變，米可白變得沒自信，看到人群會想躲到邊邊角角，加上去年得了金鐘女配角後，變得很要求自己，常常自我懷疑，「我會發現自己的不足，演員必需要檢視自己，讓自己越來越好，任何時間點都要看自己哪裡要改進。」然而男友孫綻適時送雞湯補身，讓她覺得很貼心，談起取卵，她說：「我本來以為打針是件輕鬆的事，後面3、4天發現針越換越粗，扎到肚子好痛，扎針都要自己扎，我有去診所扎，因為有幾針真的太痛，扎不下去，很掙扎。」她12月將和劇組請假，做第二次的取卵，這次預計取15到20顆卵子。被問是否有和男友討論婚事？米可白說：「之後再想，現在還想不到這件事，有點遙遠。」

米可白加入鳳凰藝能，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）

米可白回憶，從兒童台出來後，2011年與阿龐主持民視《快樂故事書》，還入圍金鐘獎最佳主持人獎，雖然未獲獎，但仍是寶貴的經驗，她表示：「這次加入民視鳳凰藝能，是因為新八點檔的劇本和角色對我來說充滿挑戰性。能與謝瓊煖、藍葦華等實力派演員，以及曾合作過的導演張志鴻再次合作，讓我感到非常安心。」

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