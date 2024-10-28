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娛樂 最新消息

谷阿莫連3年失利！團員怒罵「走鐘獎自爽盃」 呱吉無奈回應了

谷阿莫（右）團隊連續入圍3次走鐘獎，但最終都與獎盃擦身而過。（翻攝自IG）谷阿莫（右）團隊連續入圍3次走鐘獎，但最終都與獎盃擦身而過。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第6屆走鐘獎26日順利落幕，但評審機制卻讓一些參賽者不滿。近日谷阿莫團隊成員「大軍呂宇晟，也怒罵走鐘獎簡直是「自爽盃」，質疑審判的規則，喊話主辦方公開評審資料，對此呱吉回應了。

相關新聞：不爽走鐘獎！百萬YTR微疼發文質疑「評審標準在哪」認不再報名

谷阿莫連續3年入圍走鐘獎「生命貢獻獎」，但最終都與獎盃擦肩而過。今（28日）團隊成員大軍不忍了，在社群痛轟評審機制，連續三年輸給「輸給爬山」、「輸給過馬路」，今年以飛車入海，也無奈輸給「人生最後一場健力三項比賽」。

呱吉回應大軍的質疑全文。（翻攝自臉書）呱吉回應大軍的質疑全文。（翻攝自臉書）

文末，大軍要求主辦單位公開評判標準，狠嗆：「自爽盃！每次都那些人！」對此，呱吉也在臉書回應，表示有幫谷阿莫拉票：「但是同個獎項，其他競爭對手的表現也很好，大家投票的結果如此，我不認為有任何不公平的地方。

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