劉德華來台開唱倒數！見證演唱會天花板 3個願望一次都給「他」

〔記者張釔泠／台北報導〕《今天is the day劉德華巡迴演唱會》吉隆坡站4場演出順利完成，近3個小時的演出，不少觀眾覺得值回票價，而在當地的「黑仔」姜皓文夫婦也特地來看演唱會，作為兩夫妻今年生日和結婚紀念的慶祝活動之一，意猶未盡的兩人還期待香港開唱時再看一次。而現場觀眾的熱情，令「華仔」劉德華不得不說一句：「大家的反應，簡直是演唱會天花板！」

劉德華馬來西亞演唱會圓滿落幕。（台灣映藝提供）

劉德華馬來西亞演唱會圓滿落幕。（台灣映藝提供）

10月份對姜皓文夫婦來說，絕對是一個慶祝月；因為太太殷寧24日生日、25日是兩人結婚周年 、26日是黑仔生日；所以27日看華仔演唱會，是兩人最大的慶祝節目。華仔在演唱會上，也分別送上兩首歌《暗裡著迷》及《心肝寶貝》作為生日及結婚紀念禮物，還跟現場觀眾一齊合唱生日歌，令黑仔和太太對華仔這份心意，既感驚喜又興奮。

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姜皓文。（台灣映藝提供）

姜皓文夫婦。（台灣映藝提供）

黑仔欣喜的說：「能夠看到華哥的演唱會，已經是今年很大的生日禮物，我也是第一次在馬來西亞看演唱會，沒想到驚喜陸續來，《暗裡著迷》是我最愛聽的華哥歌曲之一，還多一首《心肝寶貝》祝賀我和太太結婚紀念，實在太感恩，感謝華哥的所有祝福！其實看著華哥在台上又唱又跳，他的魄力令我十分佩服。看完這個演唱會之後，覺得看一次也不夠，希望在香港舉行演唱會時可以再刷一次。」演唱會後他收到不少粉絲留言，說托他「生日」的福，讓他們可以聽到華仔在吉隆坡站唱《暗裡著迷》這首歌。

至於華仔對於這次馬來西亞的4場演出圓滿舉行，也被觀眾感動的說：「沒話可說，無論一班觀眾、台前幕後的工作人員，真的感謝大家的愛戴和支持。下一站見。」

10月31日到11月3日，華仔將在台北小巨蛋舉行4場演唱會，相隔11年再次攻蛋，跟久違的歌迷見面。

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