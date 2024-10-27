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CHEN急救場！EXO神曲「台粉集體忘詞」全場都笑了

EXO CHEN深情演唱，帶來多首夯曲。（超級圓頂提供）EXO CHEN深情演唱，帶來多首夯曲。（超級圓頂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團EXO成員CHEN的亞洲巡迴從台北起跑，週五（25日）開唱吸引千名粉絲進場朝聖，沒想到在台灣粉絲竟一度集體忘詞，連粉絲自己都忍不住噴笑，現場氣氛十分歡樂，連CHEN看起來心情都很好。

出道12年的CHEN帶著首場個人FAN-CON「Beyond the DOOR」在Legacy TERA開唱，本想耍帥的他見到台灣粉絲坦承沒有辦法，笑說：「因為都會不自覺微笑！」

CHEN開場以5月發行的第四張迷你專輯《DOOR》中的主打歌《Empty》及收錄曲《Dandelion》揭開序幕，其中更想透過《Empty》這首歌的歌詞表達粉絲們對他的重要性，他表示第一段結束看著大家的時候，本來想耍帥，但真的很難，因為只要看到粉絲就會不自覺的微笑了起來。

EXO CHEN演出吸引千人朝聖。（超級圓頂提供）EXO CHEN演出吸引千人朝聖。（超級圓頂提供）

除了基本問候，CHEN還記得「我家有四個人，爸爸媽媽哥哥和我」的中文。面對現場上千名粉絲，他突然問現場會不會鬱悶，因為自己個人演出都是抒情歌居多，所以要大家無論在歌曲前奏、間奏甚至唱到飆高音的時候都可以嗨起來。

CHEN還玩了曲名猜謎遊戲，從EXO夯曲到自己的作品，但卻沒想到竟發生猜不出自己歌的爆笑場面，但也獻唱了《Unfair》，讓粉絲心滿意足。

但或許是太久沒唱《Unfair》，台粉竟集體忘詞，唱完「Girl girl be my love」之後，現場瞬間靜默，反應很快的CHEN立刻大喊「唱對了，成功」救場，倒是粉絲自己都忍不住笑了出來。至於久違表演的《Love Shot》，CHEN一擺動身體立刻讓全場陷入瘋狂。

CHEN演唱包括安可在內共演唱14首作品，其中特別準備了新歌《Love you》，還加碼驚喜公開了另一首新歌的片段，更希望下次見面的時候可以唱完整版給大家聽。而演唱到《Everytime》時，CHEN更將麥克風交給台粉，全場大合唱，氣氛溫馨，連CHEN都十分滿意大家的歌聲。

CHEN與全場粉絲大合照。（翻攝自X）CHEN與全場粉絲大合照。（翻攝自X）

FAN-CON尾聲他感性告白：「來到台灣，從你們身上獲得很多力量，不會忘記每一張看著我的臉」，並在應援影片播畢後，形容粉絲們就像星星，雖然不是每顆星星都能肉眼看到，但他知道天上有很多星星，如同粉絲一樣在遠方支持著他、愛著他，「能給予某個人這麼大的愛，那時個人是非常有力量的，你們對我來說是很大很大的星星。」

他也許下「下次能在更大的舞台跟大家相見」的心願，最後以《Best Luck》為亞洲巡迴首站完美劃下句點。

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