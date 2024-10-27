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陳喬恩老公竟把明道電話「備註成求救暗語」！背後原因曝光

陳喬恩與老公Alan於上月在馬來西亞補辦婚禮。（翻攝自IG）陳喬恩與老公Alan於上月在馬來西亞補辦婚禮。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan於上月在馬來西亞補辦婚禮，不僅邀請七朵花團員擔任伴娘，伴郎的部分也請來多年好友明道、鄭元暢。近日明道在社群曬出婚禮當天的幕後花絮，其中一個小細節引發網友好奇，那就是，陳喬恩老公把明道的來電顯示設定成「Mayday」，明道本人也親自給出解答。

明道（右）、陳喬恩夫妻。（資料照）明道（右）、陳喬恩夫妻。（資料照）

明道在婚禮上致詞時突然說，「老實說，我一開始碰到Alan的時候，我是不同意這門婚事的」讓在場賓客全都嚇一跳，但他解釋說「是因為怕喬恩被騙」，一番言詞可見兩人深厚的交情。

明道在社群曬出陳喬恩婚禮當天的花絮。（翻攝自小紅書）明道在社群曬出陳喬恩婚禮當天的花絮。（翻攝自小紅書）

明道也在近日發出的花絮中，提到當初和陳喬恩以及Alan首次見面的場景，當時他就和Alan交換了聯繫方式，且對方把他的名稱設定為「Mayday」，意思就是若是和陳喬恩有不愉快，可以打這支專線求救，背後意義相當感人。

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