晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣榮宗解鎖時裝週！全家衝日本 「立吞」 被眼前一幕嚇到

蔣榮宗解鎖時裝週。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗解鎖時裝週。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蔣榮宗甫推出演奏創作專輯《宇宙大冒險》，就和父親蔣三省受邀臺北時裝週為「SS25 Yenline時尚秀」打造音樂〈太極心旅〉，蔣榮宗表示人生首度解鎖時裝週，覺得相當高級又有趣。他這次與服裝設計師「Yenline」許艷玲及太極拳金牌孫家閎跨界合作，為了主題「緩時尚」下了很多工夫，而蔣三省的作品〈那就是愛〉也受到許艷玲青睞，成為該秀重點音樂。

蔣榮宗（左起）、許豔玲、孫家閎、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗（左起）、許豔玲、孫家閎、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

許艷玲去年因觀賞蔣榮宗在台北101雙融域的音樂會，對他的音樂相當驚艷，當台北時裝週到來，她馬上邀請蔣家父子為其品牌秀助攻，許艷玲並邀請世大運太極拳冠軍、十大傑出青年孫家閎一同於品牌秀演出，跨界合作令人非常期待。

蔣榮宗在出席台北時裝週後，即與父母動身前往日本工作，他把握時間在東京采風，帶著精密器材採集都會與自然交會的各種聲響，足跡遍佈銀座、澀谷、原宿、新宿、池袋、六本木和明治神宮等地，「採集得非常過癮！」

蔣榮宗到東京采風。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗到東京采風。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

他表示東京是個大都會，所以采風上有難度，「因為街上有非常多的人群。 同時也很熱鬧。 所以對想要搜集到的物件聲響又需要很注意周遭。」雖然行程滿檔，蔣榮宗也特別陪父親去到年輕時留學的池袋走走，實地走訪當年的點點滴滴，最有趣的是，全家人還特別重溫「立吞」（全店站食）的投幣式牛丼飯，雖然蔣三省非常滿意，但全店只有媽媽一位女性，其他都是日本男性上班族，也讓蔣榮宗笑說，「真是大開眼界了！」

蔣榮宗（左）、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）蔣榮宗（左）、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中