蔣榮宗解鎖時裝週！全家衝日本 「立吞」 被眼前一幕嚇到

蔣榮宗解鎖時裝週。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蔣榮宗甫推出演奏創作專輯《宇宙大冒險》，就和父親蔣三省受邀臺北時裝週為「SS25 Yenline時尚秀」打造音樂〈太極心旅〉，蔣榮宗表示人生首度解鎖時裝週，覺得相當高級又有趣。他這次與服裝設計師「Yenline」許艷玲及太極拳金牌孫家閎跨界合作，為了主題「緩時尚」下了很多工夫，而蔣三省的作品〈那就是愛〉也受到許艷玲青睞，成為該秀重點音樂。

蔣榮宗（左起）、許豔玲、孫家閎、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

許艷玲去年因觀賞蔣榮宗在台北101雙融域的音樂會，對他的音樂相當驚艷，當台北時裝週到來，她馬上邀請蔣家父子為其品牌秀助攻，許艷玲並邀請世大運太極拳冠軍、十大傑出青年孫家閎一同於品牌秀演出，跨界合作令人非常期待。

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蔣榮宗在出席台北時裝週後，即與父母動身前往日本工作，他把握時間在東京采風，帶著精密器材採集都會與自然交會的各種聲響，足跡遍佈銀座、澀谷、原宿、新宿、池袋、六本木和明治神宮等地，「採集得非常過癮！」

蔣榮宗到東京采風。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

他表示東京是個大都會，所以采風上有難度，「因為街上有非常多的人群。 同時也很熱鬧。 所以對想要搜集到的物件聲響又需要很注意周遭。」雖然行程滿檔，蔣榮宗也特別陪父親去到年輕時留學的池袋走走，實地走訪當年的點點滴滴，最有趣的是，全家人還特別重溫「立吞」（全店站食）的投幣式牛丼飯，雖然蔣三省非常滿意，但全店只有媽媽一位女性，其他都是日本男性上班族，也讓蔣榮宗笑說，「真是大開眼界了！」

蔣榮宗（左）、蔣三省（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

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