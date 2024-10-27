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家寧遭疑染邪教！孫生揭她走鐘獎「怪異舉動」：真的有點擔心

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期YTR團體「眾量級」情侶檔正式宣布分手，家寧也建立了個人YT頻道「秘月期POPOO」，但第一支片卻因過度詭異的狀態遭質疑染上邪教，也有人矛頭指向家寧曾進修的「心靈課程」。對此，「反骨」的酷炫先是表示，身邊一堆朋友進修完出來都像卡到陰，接著孫生也透露昨（26）日走鐘獎家寧的1個怪異舉動，令他相當擔心。

孫生揭家寧（左）走鐘獎的怪異舉動，表示真的有點擔心她。（翻攝自IG）孫生揭家寧（左）走鐘獎的怪異舉動，表示真的有點擔心她。（翻攝自IG）

孫生在社群發文表示，家寧是他以前在華岡藝校的學妹，雖然平常沒什麼交集，但見面時都會狂聊，昨天走鐘獎典禮時，剛好跟家寧坐一起，孫生說，「她會一直露出很詭異的笑然後眼神跟表情，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺」。

孫生很清楚那並不是在做效果，因此真的有點嚇到，再加上曾聽身邊朋友說，那「心靈課程」真的很可怕，每個上完的都徹底變一個人。他強調當然要上什麼課是每個人的自由，但憑家寧的怪異舉動，他感到很擔心。

貼文一出，引發高度關注，但也有人認為孫生的行為又是在蹭熱度，紛紛留言，「你發這文用意是？」、「你確定這可以說嗎，酷炫已經開始寫公關稿了」、「希望家寧沒事」。

由 @soon6669 發佈
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