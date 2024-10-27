唐綺陽20年前泳裝照辣翻！美到網友全看傻：根本Jennie

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家「國師」唐綺陽擁有20年的占星經驗，憑藉幽默談吐及知性形象，深受粉絲喜愛。近來她減重有成，先前在廣播金鐘獎上透露瘦了15公斤，日前更大方曬出20年前穿泳裝的辣照，令網友認不出驚呼「是老師嗎？」

唐綺陽分享20年前泳裝照。（翻攝自IG）

唐綺陽日前在IG分享一張20年前的舊照，只見當時的她站在海邊沙灘上，穿著一套白色運動型內衣搭配同色系熱褲，有著健康小麥色肌膚，露出纖細小蠻腰，一隻手抬起在空中揮舞，明顯可見手臂的結實線條，另一手則是抱著一頂安全帽，展現瀟灑、充滿活力的姿態。

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唐綺陽也在文中附上現在的模樣，自嘲「20年可以發生很多事，比方說瘦了又胖，胖了又瘦。現在已經不是喜歡陽光沙灘比基尼的年紀了，但還是很愛玩。」對比照曝光後，引起不少粉絲驚呼，「一樣美，20年前是青春少女，現在是女人味」、「20年前39歲可以這樣也是很不簡單了」、「唐老師瘦太多了吧！那個腿根本是Jennie腿！」

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