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女歌手結束20年婚姻首吐真實心聲：心裡慌 哭了一鼻子

龔琳娜離婚後吐露真實心聲並自我勉勵。（翻攝自微博）龔琳娜離婚後吐露真實心聲並自我勉勵。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕49歲的女歌手龔琳娜，10月中驚爆和結婚20年的德國音樂人老鑼結束婚姻，當時還分享影片，兩人一起舊地重遊並演出，和平分開，被網友大讚「分手都這麼有儀式感，這麼浪漫！」不過今（27日）她卻在社群吐露真實心聲，透露自己「哭了一鼻子」。

中國實力派歌手龔琳娜曾唱過神曲《忐忑》，這兩天她在《下一站歌手》節目又重新表演這首歌，她也曾在《乘風2023》（又稱《浪姐4》），以第10名佳績成團。

在宣告和老鑼結束20年婚姻後，今龔琳娜談到：「柴火太長，家裡太亂，心裡堵得慌，哭了一鼻子。但是，不會把家裡弄好的女人，也不會唱好歌。我決定先練歌，再思考其他。」

龔琳娜又談到：「在音樂裡，瞬間忘記煩惱，心情舒暢。一會兒將與鄰居們唱，然後慢慢梳理，不要急。柴火重新劈，新柴放在另外的角落，舊柴馬上用起來。」

另外龔琳娜也自我勉勵：「人生還有時間，今天做不完，明天來，這輩子完不成，下輩子接著。有什麼大不了的。著急只是內耗，唯有安心才能安排好。」不少網友也紛紛為她打氣。

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