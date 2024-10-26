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娛樂 音樂

楊乃文不忍了！天后搶不到「周杰倫、張惠妹」緊急喊話親朋好友

金曲歌后楊乃文今晚在北流開唱。（記者陳奕全攝）金曲歌后楊乃文今晚在北流開唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文今晚重返北流舉辦「繆斯MUSE」演唱會最終場，巡演來到了尾聲，開場歌后甩開省話模式跟歌迷話家常，更稱北流變小了，立刻被拱可以考慮到台北大巨蛋開唱。

二度在北流開唱，開場楊乃文選唱《We Across》，自信從容走到台前，迎接全場歌迷的熱烈歡呼，緊接著連飆《Monster》、《悔過書》及《女爵》，台下歌迷都跟著節拍擺動。

楊乃文二度在北流開唱，全場歌迷熱烈歡呼。（記者陳奕全攝）楊乃文二度在北流開唱，全場歌迷熱烈歡呼。（記者陳奕全攝）

楊乃文在台上說：「大家好，我是楊乃文，反正最後一場了，喜歡唱歌的朋友，歡迎你們去挑戰《Monster》、《悔過書》及《女爵》一起唱可以嗎，如果你沒有上氣不接下氣跟我一樣的話，跟我說一聲。」

這套巡演歷時兩年又回到了北流，楊乃文笑稱：「第一場在兩年前吧，開始在台北，結束也在台北，其實我也只來過北流一次，我不記得這個場地那麼小。」

楊乃文被拱可以考慮到台北大巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）楊乃文被拱可以考慮到台北大巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

聽到台下觀眾喊出大巨蛋，楊乃文笑回：那個恐怕沒有我的地位（指位置），先讓給周杰倫，張惠妹。」歌后隨後趕緊補充：「台下我的朋友，不要再打給我的經紀人了，真的很難（指買周杰倫、張惠妹）。」意指她也搶不到大巨蛋的門票。

楊乃文笑稱自己也沒搶到周杰倫演唱會門票。（記者陳奕全攝）楊乃文笑稱自己也沒搶到周杰倫演唱會門票。（記者陳奕全攝）

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