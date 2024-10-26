蔡依珊遭爆是惡老闆？員工對話意外揭「她私下真實面」

蔡依珊身為2寶媽，同時也是事業女強人。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆食府」千金蔡依珊2006年與國民黨副主席連勝文結為連理，身為二寶媽的她也經常關注婦幼權益與親子教育。不僅如此，蔡依珊近來創辦食品品牌更是經營有成，身兼創辦人和創意總監的她，私下和員工相處的一面卻被戲稱為「惡老闆」，不過事實上卻是超級暖心。

蔡依珊昨（25日）在IG上釋出一段與員工的互動影片，畫面中的她大力稱讚員工Jessie表示：「Jessie你好辛苦喔！一直幫我，謝謝Jessie！」並詢問為何不下班。沒想到，Jessie卻先狂誇蔡依珊「老闆好美喔！」再假裝面有難色開玩笑表示：「老闆還在，不敢走！」

請繼續往下閱讀...

蔡依珊與員工之間的關係相當融洽。（翻攝自IG）

不過，蔡依珊其實相當在意員工們，更隨即催促：「你不要下班嗎？大家下班了啦，好了，風雨很大，大家注意安全，OK？」、「大家注意安全，乖乖回家！」、「都沒在聽我說話。」溫馨互動讓許多網友相當羨慕，更紛紛激讚：「用惡老闆的口氣說出最暖心的事！」、「這麼好的老闆哪裡找？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法