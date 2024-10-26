偷酸小粉紅？黃明志紅毯狂撒「中國人冥銀行」冥紙 嗨唱《玻璃心》：感謝鬼島台灣

黃明志團隊玩喪禮梗。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃明志稍早和團隊以及大馬女星蕭佩兒（Ms. Puiyi）現身走鐘獎紅毯，他在今年愚人節時因為宣布死訊、舉辦告別式引起討論，一度被抨擊玩笑開太大，而他今天出席一樣大玩「喪禮梗」現場大撒「中國人冥銀行」冥紙，稍早典禮開場，還獻唱人氣歌曲《玻璃心》。

黃明志和大馬女星蕭佩兒走紅毯。（翻攝自YT）

由歌手黃明志帶領的「The Geebai Team 擊敗人團隊」登上走鐘獎紅毯，捧著黃明志遺照還有「撒冥紙」，黃明志則緊隨其後，Puiyi則一身超辣透視裝現身，性感小丁若隱若現。

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黃明志稍早也為走鐘獎做開場表演，與luxy girl合體演出，帶來多首歌曲，其中還有《玻璃心》偷酸小粉紅意味明顯，他也說道：「很多人說台灣是座鬼島，我今天要感謝這座鬼島，為了言論、著作、創作自由。」

黃明志唱《玻璃心》。（翻攝自YT）

也說相信大家一開始創作都是做自己想做的、拍自己想拍的，但是當你有一點名氣之後就會遇到輿論等雜音，甚至受到惡勢力打壓，希望在座的創作者不要忘記自己的初衷，他幽默表示：「我常常說我不會為了什麼改變自己的理念，更不會為了錢低頭，除非你給我更多的錢。」全場氣氛嗨翻天，為走鐘典禮揭開序幕。

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