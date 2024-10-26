AKB48 Team TP不藏了！讓粉絲帶「味道」回家 握手會秘辛曝光

AKB 48 TEAM TP簽唱會；新四代成員。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民女團AKB48 Team TP今天在台北舉辦握手會，團員透露活動前的小秘密，就是要做好手部護理，只要有新成員加入，一定會教她們要擦護手霜，握完後粉絲可以把味道帶回家，俏皮呼籲：「大家可以聞一下，我們每人味道都不一樣喔！」

粉絲握手活動。（記者陳奕全攝）

AKB48 Team TP現場表演冠軍單曲《就是好喜歡》，其中「敲頭舞」姿勢俏皮，是由成員林易沄設計，她當初就是想著少女苦惱時最常出現的姿勢，才設計出這個相當可愛的pose，大獲粉絲好評。

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粉絲握手活動。（記者陳奕全攝）

今天握手會吸引爆滿人潮，歌迷分別來自日本、韓國、香港、越南及新加坡。成員被問到有沒有印象深刻的粉絲，劉曉晴透露有跟歌迷預告如果買她今年的生日T，可以要求她叫「寶寶」。

AKB 48 TEAM TP簽唱會。（記者陳奕全攝）

對此劉曉晴笑說：「剛剛已經有一群人過來要我叫他們寶寶，我回說那你也可以叫我寶寶嗎？我們就寶寶來寶寶去。」現場氣氛超級歡樂。

AKB 48 TEAM TP簽唱會。（記者陳奕全攝）

而每次舉辦握手會，現場總有歌迷緊張到說不出話，只見團員反而熱情握至粉絲的手，主動找話題聊天，展現親民作風。

AKB 48 TEAM TP簽唱會。（記者陳奕全攝）

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