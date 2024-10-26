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才砸2千萬買透天！大蛇丸成人生勝利組 被疑「好事近」笑曝近況

蛇丸（左二）出席走鐘獎。（翻攝自YT）蛇丸（左二）出席走鐘獎。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早已開始紅毯直播，而最近剛交到女友的大蛇丸與「環島幫」騏哥、Fred、胡椒、洋蔥一起走紅毯，愛情事業兩得意又買房的他，受訪時被虧「五子登科」現場一片笑聲。

百萬YouTuber大蛇丸9月宣布擺脫維持31年的單身生活，並曬出與舉著「我女友啦」紙板女方合照，被問交女友後求生慾點在哪？他則回是「吃」的部分，「只要生氣就餵飽她，心情不好、心情好都帶出去吃飯。」

蛇丸（左二）出席走鐘獎。（翻攝自YT）蛇丸（左二）出席走鐘獎。（翻攝自YT）

而大蛇丸日前剛砸2750萬買下透天厝，愛情事業兩得意，有房、有錢又有女友，被主持人虧是「五子登科」，被猜測是否「好事近」，團員更直呼：「還沒三個月不能說」，蛇丸隨即緊張直呼：「不要亂傳謠言！」

至於交女友後是否有影響團體交情？洋蔥則說他們一個禮拜見三次，拍完隔天還要吃早餐，幾乎天天見面。

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