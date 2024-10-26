眾量級Andy、家寧證實分手！網瘋猜1關鍵因素才宣布

「眾量級」Andy（右）和家寧證實分手消息。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬情侶YouTuber「眾量級」Andy和家寧今（26）發出共同聲明，證實已經分手，並提到百萬頻道將暫停更新。對此，引發網友瘋猜內幕，認為應該是合約問題才拖到現在宣布消息。

Andy和家寧在IG發出「我們有話要說」聲明，表示兩人已經分手，並坦承「結束關係」已經有一段時間，往後「眾量級CROWD」頻道將暫時停更，但由於頻道有著屬於大家的回憶，因此會讓它保持在開放狀態，往後兩人將會透過各自的頻道繼續帶給大家歡樂，他們也感謝一路以來支持的粉絲。

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事實上，Andy和家寧自2022年起就頻傳分手消息，如今終於證實，掀起大批網友討論「拖了這麼久終於公開說分手了」、「早就猜到了，螢幕情侶」、「雖然很難過，但你們會更好的」。其中也有不少人猜測，兩人是因為合約問題才會等到現在公開，「感覺是合約關係才不能公開，祝你們各自幸福！」、「估計是合約到了，終於可以公怖了，真是辛苦了」。

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