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娛樂 最新消息

16蹲搬上舞台劇跳...Energy團員笑開懷 亮哲被嫌「演技好爛」

《三人行不行》首演由亮哲（左）、百白、郭耀仁演出。（亮棠文創提供）《三人行不行》首演由亮哲（左）、百白、郭耀仁演出。（亮棠文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕亮哲、百白、郭耀仁主演舞台劇《三人行不行》，首演日適逢星期五，劇情中數度巧妙出現Energy的《星期五晚上》，43歲的郭耀仁當場大秀一段臉不紅氣不喘的靈活「16蹲」，獲得觀眾掌聲笑聲不斷。

Energy的阿弟（右）、書偉熱情相挺《三人行不行》。（亮棠文創提供）Energy的阿弟（右）、書偉熱情相挺《三人行不行》。（亮棠文創提供）

Energy團員張書偉、「阿弟」蕭景鴻坐在台下笑開懷，被亮哲邀請看劇的張書偉表示：「沒想到他們會玩這個梗，而且還一直玩，今天又剛好是星期五，滿好玩的，但其他更多梗更好笑，根本整場都很好笑。這是我第2次看，第一次是10幾年前看的。」

謝承均熱情親吻好友亮哲。（亮棠文創提供）謝承均熱情親吻好友亮哲。（亮棠文創提供）

阿弟也是第二次看《三人行不行》，他說：「每次看都有不同的笑梗，但是最經典還是3人演9個角色，真的會演到錯亂耶！覺得他們好厲害、好忙啊！」同樣身兼演員身分的書偉也贊同：「最後那趴最經典，真的很吃演員的功力。」跟著老公一起來看劇的謝京穎表示：「我一直在笑，從頭笑到尾，根本沒停過，真的是很有趣的劇。」

亮哲謝幕時重現劇中經典「滑壘」畫面，再度笑翻觀眾。（亮棠文創提供）亮哲謝幕時重現劇中經典「滑壘」畫面，再度笑翻觀眾。（亮棠文創提供）

李國修的嫡傳弟子、導演黃毓棠在首演結束後，當眾向老公亮哲告白：「他今天的演出真的太強了，他2009年演我導演的《北極之光》，說真的，他當時的演技好爛！但我今天告訴他『你真的脫胎換骨到我會害怕！』因為他身兼監製，校長兼撞鐘處理很多事，幾乎沒時間排戲，但他今晚的演出精彩到讓我崇拜。」

Energy的阿弟（左）、書偉（右）熱情相挺亮哲。（亮棠文創提供）Energy的阿弟（左）、書偉（右）熱情相挺亮哲。（亮棠文創提供）

對於首度被老婆告白「崇拜」，亮哲驚喜直呼：「不知所措、嚇死我了！」他自謙「只是盡我本分而已」，身為監製的他，坦言因為這次賣票太辛苦，演出前一度很灰心，覺得天不從人願、不解為何好戲沒有好的成果，且票房至今還在賠錢，所以序幕時他光是看到李國修的影像就快哭出來，但他告訴自己除了是監製，他還是演員，必須壓抑自己的情緒、必須收回來，「我當下立馬切斷擔憂票房的情緒，只管台上的演出，專注演完後，也感受到自已已經跟上次演出時的心態不太一樣了。」

李國修的經典喜劇《三人行不行》，是由兩男一女在場上用聲音能量、肢體線條、無道具表演、0.1秒極速換角…等，各種演員技巧呈現超高難度喜劇表演，除了體力更要有高度專注力；除了歷年演出累積超過百場的戰將級演員朱德剛、亮哲、阿喜、吳怡霈、邱逸峰、林木森、郭耀仁，今年邀請了百白、木星、安俊朋、徐愷等新演員們加入這個連演100分鐘，力拼397個笑點超級喜劇。

《三人行不行》10月25日起於新北藝文中心演藝廳展開為期兩週的週末公演，除了基本的兩男一女的組合之外，還有備受劇迷期待的彩蛋場，可以一次在台上看見所有演員，詳情請洽OPENTIX或亮棠文創粉專。

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