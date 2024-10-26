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曾莞婷怒了！廣告試鏡被要求「全裸拍攝」 曝是知名餅乾公司

曾莞婷是許多人心目中的台劇女神。（翻攝自IG）曾莞婷是許多人心目中的台劇女神。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾莞婷擁有亮麗外型及實力派演技，是許多人心目中的「台劇女神」，近來她在節目上分享過往遇到的可怕試鏡經歷，表示曾被要求脫光上陣，所幸她當下機警察覺不對勁，馬上回絕要求。

曾莞婷回憶過往試鏡曾被要求脫光上陣。（翻攝自YT）曾莞婷回憶過往試鏡曾被要求脫光上陣。（翻攝自YT）

曾莞婷在節目《小姐姐請回答》中分享，小時候曾參加過某知名餅乾品牌的廣告試鏡，當時的拍攝內容是必須在冰箱前面光著身子吃餅乾，於是被要求現場脫衣服讓導演評估身材是否通過審核，起初曾莞婷並沒有多想，「當然就想合理，就小可愛安全褲這樣子」。 

怎料，接下來對方再度開口說，「這個角度可能還是會穿幫，所以我希望你貼胸貼就好」，曾莞婷聽完便察覺事態不對，當下馬上回絕，「就說沒關係，那我今天可能沒有準備好，我改天再來」，禮貌拒絕對方無理要求。曾莞婷也補充，當時她有望向攝影機，發現「試片帶的那個燈根本就沒有亮，他叫我做這樣的動作是甚麼意思」，如今回想這段過往，她不滿直言「我是傻的嗎？我來試鏡而已，又不是已經確定要拍這支廣告了。」

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