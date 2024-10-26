買不到BLACKPINK演唱會門票 工程師改當黃牛專業戶

警方清點查扣的各類演唱會門票券。（記者劉慶侯翻攝，註：警提供）

〔記者劉慶侯／台北報導〕 台北市刑警大隊繼查獲劉姓夫妻檔及18歲黃姓高中生販售黃牛案後，昨日再逮獲在網路經營「史考樂家族售票平台」粉絲專頁的邱姓黃牛，查扣周

杰倫演唱會36張預訂票券訂金、「阿妹」張惠妹票券38張、張學友票券4張，及其他各類門票券數十張。士林地檢署複訊後諭令十萬元交保，並限制出境出海。

邱嫌在網路經營的「史考樂家族售票平台」粉絲專頁。（記者劉慶侯翻攝，註：警提供）

警方表示，37歲的邱男兩年前原是企業公司的電腦工程師，因喜愛韓團BLACKPINK，卻搶不到門票，憤而鑽研非法搶票程序，在自己寫程式搶票中，發現當黃牛很賺錢，便索興辭職當起專業黃牛。

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警方表示，民眾也可「依法屠牛」，如發現網路平台上有黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰百分之二十核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。

邱嫌以市價約五倍的價格在他的粉絲專頁發布販售訊息。（記者劉慶侯翻攝，註：警提供）

北市刑事警察大隊是配合市政府成立的「黃牛防治作業府級任務小組」，全面查緝網路平台哄抬販售知名藝人演唱會票券。日前偵科隊破獲號稱全國最大賣票LINE群組，逮捕經營「yiyiticket」群組的劉姓、張姓夫妻檔，劉男罕見的遭到羈押禁見。

偵二隊鎖定在臉書經營「史考樂家族售票平台」的邱嫌，對方粉絲專頁擁有8千人，邱便當作客戶，自己涉嫌使用大量假帳號等虛偽資料，利用搶票程式連線演唱會門票售票系統，大量取得演唱會取票序號，再以數倍票券價格出售，獲得不法暴利。

專案小組於25日前往新北市汐止查緝邱嫌到案，查扣演唱會票券、現金禮券等證物。查出邱嫌因自己寫程序功力不足，所以網上找來中國工程師配合，利用「搶票機器人」進行搶票。

警方調查，邱男販售周杰倫的演唱會門票，光預收36組門票序號費用的訂金就高達30萬。至於張惠妹的黃牛價格不如預期，所以他退訂部分門票，還有其他的演唱會門票則沒有加價很多就拋售，以便換取現金使用。

警方查出邱嫌靠作黃牛月入數十萬元，每年則淨賺百萬元以上。警詢後，依涉嫌違反文化創意產業發展法、偽造文書等罪嫌，移送士林地方檢察署後續偵辦。

警方表示，將持續全面清查網路平臺，針對利用各演唱會票劵加價哄抬販售、詐騙，或以不正方式、虛偽資料大量掃票等情形嚴正執法，從23日起統計至26日12時止，已查獲加價販售票券計60件62人。

警方另提醒民眾，周杰倫演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙。

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