走鐘獎登場！視網膜拿「爭議包包」 李多慧擔任頒獎人

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早已開始紅毯直播，紅毯主持人為拿拿摳、蓋瑞；典禮主持人由視網膜、阿樂與MC Jeng擔任，視網膜走紅毯時也拿著近日一度引起爭議的「獵人卡包」登場，而今年還邀來李多慧擔任頒獎人，精彩可期。

視網膜（左起）、阿樂、MC Jeng。（翻攝自YT）

走鐘獎由「上班不要看」於2019年創立，效仿台灣三金獎項，「走鐘」則取自台語諧音，去年頒獎人還找來河北彩伽，今年則有啦啦隊女神李多慧，這也是李多慧首次參加走鐘獎、擔任頒獎人，紅毯造型備受期待。

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李多慧擔任頒獎嘉賓。（翻攝自IG）

而這一年網紅圈有不少爭議，像是Joeman吸毒風波、蔡阿嘎AB合約事件、Dcard大書出軌，還有眾量級分手等，昔日風波很可能都會在今天被提起，成為典禮上創作者們的調侃素材。

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